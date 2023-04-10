Речь идет о президенте Владимире Зеленском, министре обороны Алексее Резникове и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 Канал.
Интересно Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи
Обсуждение планов ВСУ – это обсуждение очевидно чьих-то предположений
Маляр отметила, что современная война – это, прежде всего, информационная война.
"И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник", – подчеркнула замминистра.
Она добавила, что единственной правдивой информацией о ходе боевых действий и планах Вооруженных сил могут быть только официальные источники.
Что касается планов ВСУ, следует понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов следует понимать, что это обсуждение, очевидно, чьих-то предположений. Говорить официально об этом могут 3 человека, если речь о контрнаступлении – это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ,
– подчеркнула Маляр.
Она подытожила, что все остальные только их цитируют.
Актуально Маляр назвала направления на Востоке, где у врага ничего не удается
Контрнаступление ВСУ: коротко
- В начале апреля случилась якобы "утечка данных" о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Украинская разведка заверила, что часть этих документов – неправдивая, а другая часть – из открытых источников.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление точно будет. Однако министерство не может раскрыть всех планов, ведь они связаны с тайной определенной стратегической задачи. То есть точные дать ведомство сказать не может из-за многих факторов.
- Следует заметить, что россияне уже начали паниковать. В частности, спутниковые снимки показали, что в Запорожской области оккупанты вырыли окоп протяженностью 70 километров. Его начали рыть еще с осени.
- Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский выразил убеждение, что россияне вырыли такой окоп исключительно из-за страха перед украинским контрнаступлением. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции и строят фортификации.
- По его словам, самым неприятным в этой ситуации является то, что захватчики проводят минирование территории. Поскольку неизвестно, составляют ли они карты минных полей, чтобы потом можно было их разминировать.