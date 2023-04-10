Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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Восток – эпицентр боевых действий

Маляр отметила, что эпицентр боевых действий остается на Востоке.

Враг там наступает на нескольких направлениях – не только Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское,

– отметила заместитель министра.

По ее словам, ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

В то же время на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях российские оккупанты вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои на тех участках фронта – "очень горячие".

Маляр добавила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород. Подразделения ЧВК "Вагнера" ослабли, поэтому Кремль применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев. Враг фактически использует тактику "выжженной земли", то есть уничтожает все.

По словам заместителя министра обороны, захватчики ведут себя "зверски" и даже обстреливают транспорт, который движется в или из Бахмута. Также они увеличили количество артиллерийского огня по городу и продолжают активно использовать авиацию.

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В районе Марьинки и Авдеевки Россия ежедневно теряет около двух рот.

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. Оккупанты имеют там переменный успех – все украинские позиции, которые занимает враг, отвоевываются и возвращаются.

Противник несет колоссальные потери. Каждый день враг теряет около двух рот личного состава, но не оставляет надежды,

– отметил спикер.

Он добавил, что по словам пленных российских военных, в бой их бросают без всякой подготовки не очень трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.