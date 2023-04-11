Про планування військових операцій знає вузьке коло осіб. Людей можна порахувати на пальцях однієї руки. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі У Білому домі розповіли, що їм наразі відомо про "злив" секретних документів

Ризик витоку мінімальний,

– наголосила Маляр.

Вона додала, що повністю заперечити ймовірність не можна, оскільки є технічні способи знаття інформації. Однак Маляр зазначила, поки що з української сторони таких витоків не було.

Чиновниця зауважила, що заходів безпеки вживають, аби уникнути ймовірності витоку. Над цим працюють спецслужби.

Що відомо про так званий "витік даних"