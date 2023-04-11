Про планування військових операцій знає вузьке коло осіб. Людей можна порахувати на пальцях однієї руки. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
До речі У Білому домі розповіли, що їм наразі відомо про "злив" секретних документів
Ризик витоку мінімальний,
– наголосила Маляр.
Вона додала, що повністю заперечити ймовірність не можна, оскільки є технічні способи знаття інформації. Однак Маляр зазначила, поки що з української сторони таких витоків не було.
Чиновниця зауважила, що заходів безпеки вживають, аби уникнути ймовірності витоку. Над цим працюють спецслужби.
Що відомо про так званий "витік даних"
- 6 квітня американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться про те, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. У них начебто є "дані" про контрнаступ ЗСУ.
- Помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що в результаті "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація.
- Однак радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а блефом російської розвідки. Він переконаний, що так окупанти намагаються зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача пріоритетною була тема запобігання "витоку" інформації про плани ЗСУ.