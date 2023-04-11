О планировании военных операций знает узкий круг лиц. Людей можно сосчитать по пальцам одной руки. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. 24 Канал.
Кстати говоря В Белом доме рассказали, что им пока известно о "сливе" секретных документов
Риск утечки минимален,
– подчеркнула Маляр.
Она добавила, что полностью отрицать вероятность нельзя, поскольку есть технические способы знания информации. Однако Маляр отметила, что пока с украинской стороны таких истоков не было.
Чиновница отметила, что меры безопасности принимаются во избежание вероятности утечки. Над этим работают спецслужбы.
Что известно о так называемой "утечке данных"
- 6 апреля американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. У них вроде бы есть "данные" о контрнаступлении ВСУ.
- Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что в результате "слива документов" была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация.
- Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что эта информация является никаким не "ливнем" или "утечкой", а блефом российской разведки. Он убежден, что так оккупанты пытаются сорвать контрнаступательные операции ВСУ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего приоритетной была тема предотвращения "утечки" информации о планах ВСУ.