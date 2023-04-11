О планировании военных операций знает узкий круг лиц. Людей можно сосчитать по пальцам одной руки. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. 24 Канал.

Кстати говоря В Белом доме рассказали, что им пока известно о "сливе" секретных документов

Риск утечки минимален,

– подчеркнула Маляр.

Она добавила, что полностью отрицать вероятность нельзя, поскольку есть технические способы знания информации. Однако Маляр отметила, что пока с украинской стороны таких истоков не было.

Чиновница отметила, что меры безопасности принимаются во избежание вероятности утечки. Над этим работают спецслужбы.

Что известно о так называемой "утечке данных"