Про це висловився координатор Ради нацбезпеки США Джона Кірбі під час брифінгу в Білому домі. За його словами, перевірка ще триває.

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Частина документів є підробленою

"Ми не знаємо, що в цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що у нас зараз немає інформації", – розповів Кірбі.

За його словами, деякі з документів однозначно є підробленими. Але він не уточнив про які саме йде мова і скільки з них є дійсними. Також Кірбі зазначив, що перевірка триває і додав, що президент США знає про інцидент.

"Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", – повідомив Кірбі.

Що відомо про "злив" секретних документів: головне

10 квітня під час брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що в результаті "зливу документів" була оприлюднена "надзвичайно таємна та засекречена" інформація. Пентагон заявив, що це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а блефом російської розвідки. Він переконаний, що так окупанти намагаються зірвати контрнаступальні операції ЗСУ.

Натомість 7 квітня Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача пріоритетною була тема запобігання "витоку" інформації про плани ЗСУ.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов вважає, що "злив документів" про контрнаступ ЗСУ може бути ворожим ІПСО. Все для того, щоб завадити контрнаступу та зірвати постачання допомоги від Заходу.