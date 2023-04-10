Уже сейчас можно констатировать, что этот инцидент с возможным утечкой "секретных бумаг" разведки США повлиял на ход современной истории. В частности, – на решения, которые принимает военное руководство нашего государства.
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Надо менять планы
Как отметили аналитики CNN со ссылкой на официальных лиц, вероятная "утечка" уже заставила Пентагон ограничить доступ к потокам определенных данных, которые были доступны сотням людей в правительстве.
Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за "утечки", сообщил CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому,
– также говорится в материале.
Кроме того, там отмечено, что в этих "секретных материалах", среди прочего, речь идет о недостатках в поставках вооружения, получаемых Украиной, а также – слабых местах в противовоздушной обороне нашего государства.
Собственно, эта информация может помочь врагу – поэтому, очевидно, было принято решение об изменении планов.
Может ли помешать "утечка документов" контрнаступления ВСУ
- В CNN со ссылкой на собственные источники подчеркнули, что многие высокопоставленные чиновники разных стран крайне обеспокоены вероятной утечкой информации о войне в Украине. По словам аналитиков, это может помешать ВСУ на поле боя.
- В частности, точно не в пользу украинской армии пойдет материал под названием "Россия-Украина". Констатировать это рано, однако в нем существуют предположения, что битва за Донбасс может зайти в тупик в течение 2023 года. В частности, из-за проблем с выносливостью наших военных.
- "Украине будет трудно достичь достижений, но это не поможет публично обнародовать частную оценку США, указывающую на вероятную годовую тупик", – прокомментировал этот документ чиновник журналистам из CNN.
В то же время в Вооруженных Силах после этой "утечки" констатировали, что контрнаступление нашей армии – это вопрос времени. В том, что он обязательно будет – ни у кого сомнений нет. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский после того, как эта новость получила огласку, заявил о собрание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди других важных вопросов на заседании была поднята тема предотвращения потенциальной утечки информации, которая может помочь врагу.