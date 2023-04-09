В пятницу, 7 апреля, издание The New York Times отметило, что якобы произошла утечка секретной информации, которой владели США. В материале отмечено, что касаются данные не только контрнаступления ВСУ, но и ситуации на Ближнем Востоке и даже в Китае. В то же время, минюст страны начал расследование по этому факту.

Смотрите также "Слитые" документы об украинском контрнаступлении: что известно о российском фейке и как реагирует Киев

Нужно разбираться

Важно отметить, что некоторые американские чиновники не исключают, что эти "секретные документы" могут быть подлинными, ведь они выглядят как таковые.

Мы связались с министерством обороны по этому поводу и начали расследование,

– написали в CNN со ссылкой на представителя минюста.

Кроме того, там подчеркнули, что американские чиновники крайне серьезно относятся к утечке информации. Потому и проводят расследование и работают над тем, чтобы понять, как эти, вероятно, секретные данные попали в сеть и кто за этим стоит.

Документы, похоже, были размещены в Интернете за последние несколько недель. Они, очевидно, содержат секретную информацию на разные темы: от операций наемников "Вагнера" в Африке и путей предоставления Израилем летальной помощи Украине до разведывательных данных о связях ОАЭ с Россией и беспокойства Южной Кореи о предоставлении боеприпасов США для использования в Украине,

– говорится в публикации.

Обратите внимание! Расследование по этому же делу начало также именно министерство обороны США (Пентагон).

Реакция Украины: ОП и ГУР