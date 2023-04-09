В пятницу, 7 апреля, издание The New York Times отметило, что якобы произошла утечка секретной информации, которой владели США. В материале отмечено, что касаются данные не только контрнаступления ВСУ, но и ситуации на Ближнем Востоке и даже в Китае. В то же время, минюст страны начал расследование по этому факту.
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Нужно разбираться
Важно отметить, что некоторые американские чиновники не исключают, что эти "секретные документы" могут быть подлинными, ведь они выглядят как таковые.
Мы связались с министерством обороны по этому поводу и начали расследование,
– написали в CNN со ссылкой на представителя минюста.
Кроме того, там подчеркнули, что американские чиновники крайне серьезно относятся к утечке информации. Потому и проводят расследование и работают над тем, чтобы понять, как эти, вероятно, секретные данные попали в сеть и кто за этим стоит.
Документы, похоже, были размещены в Интернете за последние несколько недель. Они, очевидно, содержат секретную информацию на разные темы: от операций наемников "Вагнера" в Африке и путей предоставления Израилем летальной помощи Украине до разведывательных данных о связях ОАЭ с Россией и беспокойства Южной Кореи о предоставлении боеприпасов США для использования в Украине,
– говорится в публикации.
Реакция Украины: ОП и ГУР
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен, что это работа российских спецслужб. Кроме того, по его мнению, немало информации из этих "секретных бумаг" откровенная ложь.
- Кроме того, спикер ГУР Андрей Юсов отмечал, что, таким образом, очевидно, Кремль намерен сорвать контрнаступление ВСУ и поставки вооружения от западных партнеров.
- Также в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского говорилось о том, что была собрана Ставка Верховного Главнокомандующего, на которой этот вопрос был поднят.