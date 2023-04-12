Об этом говорится в материале Fox News. По их данным, большинство опубликованных в сети материалов являются закрытыми докладами Пентагона, которые посылаются в электронном виде на специальные защищенные планшеты.

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Это сужает количество подозреваемых

Получателями являются около пяти тысяч человек. При этом человек или группа людей, которые это сделали, могут быть причастны к ЦРУ или АНБ, поскольку часть опубликованных документов США готовили их ведомства, а они не включаются в закрытые доклады Минобороны США.

К этой разведывательной информации нелегко получить доступ сотрудникам Пентагона, и, вероятно, утечка могла произойти за пределами Пентагона. Эта разведывательная информация также может находиться в Центральном разведывательном управлении и Агентстве национальной безопасности,

– говорится в сообщении.

Именно поэтому, по информации журналистов, виновные в публикации секретных документов США могут являться частью одной из разведывательных организаций, что следует выяснить в ходе расследования.

"Слив" документов Пентагона: главное