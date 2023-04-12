Остін заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.

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У США оцінюють вплив витоку документів

"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.

Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Повідомляється, що "злив" документів може стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.

Заступник заступника Міноборони з питань розвідки та безпеки Мілансі Гарріс очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.

Деякі з найбільш чутливих "злитих" відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України. В одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.

Витік документів у США: що відомо