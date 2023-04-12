Остін заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
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У США оцінюють вплив витоку документів
"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.
Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Повідомляється, що "злив" документів може стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.
Заступник заступника Міноборони з питань розвідки та безпеки Мілансі Гарріс очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.
Деякі з найбільш чутливих "злитих" відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України. В одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.
Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.
Витік документів у США: що відомо
- На початку квітня у мережі опублікували знімки нібито секретних документів Пентагону й НАТО, серед яких чимало стосуються України. Уже 7 квітня Міністерство оборони США розпочало розслідування, яке може тривати місяці.
- У Пентагоні розповіли, що оприлюднено "надзвичайно таємна та засекречена" інформація, що є дуже серйозним ризиком для національної безпеки країни.
- За даними ЗМІ, джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) або Агентстві національної безпеки (АНБ) США.
- Координатор Ради нацбезпеки США Джона Кірбі повідомив, що у США на цей момент немає інформації. За його словами, деякі з документів однозначно є підробленими. Щонайменше на це вказують дані про втрати України та Росії, які не збігаються з тими, що публікує Україна та західні партнери.
- Витік даних може бути російською ІПСО, мета якої зірвати контрнаступ Сил оборони України. Також метою "зливу" документів могла бути спроба посіяти зерно ворожнечі між партнерами України. Однак у США запевнили в повній підтримці України.
- У ГУР МО витік даних пов'язують саме з Росією. Зокрема, окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, але й серед країн НАТО.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк теж заявив, що за "зливом" даних стоять росіяни. За його словами, якщо окупанти намагаються створити вигляд, ніби вони щось знають, – отже, вони нічого не знають.
- На витік даних відреагував і Володимир Зеленський. Глава держави провів засідання Ставки Головнокомандувача, пріоритетною темою якої було запобігання витоку інформації про плани ЗСУ.