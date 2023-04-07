Журналісти CNN проаналізували деякі зображення, поширені у соцмережах, однак не можуть підтвердити, чи є вони справжніми, чи були підроблені.

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Офіційна позиція Пентагону

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх не стала коментувати легітимність документів, але у заяві зазначила, що міністерство оборони "знає про повідомлення в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання".

Газета The New York Times, яка першою оприлюднила розслідування Пентагону, повідомила, що деякі зображення, які є в інтернеті, описують розвідувальні дані, які можуть бути корисними для Росії, наприклад, про те, як швидко українці витрачають боєприпаси, що використовуються в наданих США ракетних системах.

Позиція України щодо цього

Тим часом радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю CNN, що він вважає, що за цим витоком стоять росіяни, і що документи, які вони поширили, не є автентичними та не мають "нічого спільного з реальними планами України", адже засновані на "великій кількості вигаданої інформації". Подоляк назвав ці документи "блефом, пусканням пилу в очі" і сказав, що "якби Росія дійсно отримала реальні сценарії підготовки, вона навряд чи стала б їх оприлюднювати".

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що окупанти зараз роблять усе, аби дестабілізувати ситуацію не тільки в інформаційному середовищі України, а й – держав-членів НАТО. Вочевидь, ворог прагне посіяти хаос, зірвати плани українських військових щодо звільнення територій та Заходу стосовно постачань озброєння.

Чи матиме це вплив на контрнаступ ЗСУ

Як заявили аналітики, може бути важко оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці. Незрозуміло, як документи потрапили в соціальні мережі. Аналітики попереджають, що документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, оскільки може мовитися про дезінформацію з боку росіян.