По имеющимся данным, в четверг 13 апреля федеральные следователи задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Он – военнослужащий воздушной национальной гвардии, подозреваемый в сливе секретных данных Пентагона.

Стоит внимания WSJ назвала имя человека, который может стоять за утечкой данных Пентагона

У подозреваемого провели обыск

В ФБР отметили, что произвели арест подозреваемого в утечке информации. Также в бюро добавили, что провели "санкционированную правоохранительную деятельность" в доме в Норт-Дайтоне.



Тейшейру задержали сотрудники ФБР / Скриншот с видео​

Как рассказывают журналисты со ссылкой на американского чиновника, обыск проводился в доме матери Тейшейры.

Момент задержки Тейшейры сотрудниками ФБР: смотрите видео

Документы слили намеренно

Соответствующее мнение озвучил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает CNN. Он отметил, что в США пришли к выводу, что утечка секретных документов оборонного ведомства – не случайное, а именно умышленное действие.

Мы продолжаем рассматривать разные факторы, касающиеся защиты секретных материалов. Это включает изучение и обновление списков распространения, оценку того, как и где происходит обмен разведывательными продуктами, а также ряд других шагов,

– подчеркнул Райдер.

По его словам, важно понимать, что в Пентагоне есть "строгие инструкции по защите засекреченной и чувствительной информации".

Он подчеркнул, что говорится об умышленном преступном акте, в ходе которого все прописанные инструкции нарушили. В то же время Райдер подчеркнул, что в ведомстве будут делать все возможное, чтобы "обеспечить доступ к такой информации людям, нуждающимся в ней, когда речь идет о такой информации".

Белый дом проведет секретный брифинг

Журналисты Bloomberg сообщают, что на следующей неделе администрация Джо Байдена проведет закрытый брифинг. В нем примут участие американские сенаторы. А касается он несанкционированного разглашения сверхсекретных документов, касающихся войны в Украине. Об этом заявил помощник представителя Демократической партии в Сенате. Известно, что брифинг намечен на 19 апреля.