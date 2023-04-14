Фигура Тейшейры довольно сомнительна, ведь он называл войну России против Украины "удручающей битвой", вместе с тем уверяя, что якобы не поддерживает ни одну из сторон войны. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал фигуру Тейшейры, подозреваемого в "сливе" секретных данных.

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В США задержали первого подозреваемого по делу о "сливе" данных

Американские правоохранители 13 апреля задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, которая дословно переводится как Головорез Шейкер.

Джек Тейшейра является членом Воздушной национальной гвардии Массачусетса. Сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери. В частности, его подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, которые содержали информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Генпрокурор США Меррик Гарланд официально заявил, что 21-летний парень был взят под стражу агентами ФБР "без чрезвычайных ситуаций" и он должен предстать перед судом за "несанкционированное удаление, хранение и передачу секретной информации национальной обороны".

В то же время в Пентагоне сообщили, что документы были выложены в сеть намеренно, а также рассказали, как они оказались у Тейшейры.

Мы доверяем нашим членам много ответственности в очень раннем возрасте. Они проходят обучение и от них ожидается соблюдение правил и норм,

– сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Известно, что Пентагон уже предупредил военных о недопустимости доступа к секретным документам. В соответствующей памятке говорится о правилах и процедурах работы с секретными документами и есть предупреждение военным "не обсуждать секретную информацию с лицами, не уполномоченными на получение такой информации".

Кроме того, в документе содержится предупреждение о том, что военным не следует загружать документы с пометкой "тайно" с несекретных веб-сайтов, поскольку они могут быть связаны с иностранными противниками или содержать вредоносный код, который может нести киберугрозу для информационных систем Пентагона.

Известно, что памятка была разослана за день до ареста 21-летнего Джека Тейшейры.

Тейшейра был не простым гвардейцем: что говорят о военном

Однако это только вершина айсберга. Издание CNN утверждает, что Тейшейра был не простым гвардейцем, а специалистом по кибертранспортным системам. По сути, так называют проектирующего ІТ-специалиста, разворачивающего сети компьютерных систем и затем обслуживающего их.

Специалисты уже говорят, что профиль подозреваемого в утечке секретных данных Тейшейры не указывает на то, что он иностранный шпион или идеологически мотивированный информатор.

Скорее, он просто предводитель игровой чат-группы, который хотел произвести впечатление на подростков, с которыми он познакомился онлайн во время пандемии. Тейшейре всего 21 год, а потому эксперты допускают, что натолкнувшись на секретные документы, гвардиец хотел показать в сети, что он гораздо больше, чем просто молодой гвардеец.

И все же его действия выходят далеко за рамки простого хвастовства. Очень похоже, что парень верит в некий глобальный сговор американского правительства.

В частности, накануне задержания Тейшейры в Массачусетсе издание The Washington Post пообщалось с одним из подростков, который находился в той же закрытой группе в Discord, куда Тейшейра и выкладывал секретные документы. И вот этот парень и рассказал очень много жутких подробностей.

The Washington Post пишет, что Тейшейра, известный в сети под ником OG, еще в 2020 году создал в Discord отдельную закрытую группу, где делился своими соображениями относительно глобального заговора и несправедливости.

Юноше, внимательно почитавшему документы и поговорившему с The Washington Post, как оказалось, еще нет даже 18 лет. По его словам, Тейшейра публиковал почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов. Тейшейра, под ником OG, рассказывал, что он принес секретные документы домой со своей работы на военной базе.

Он утверждал, что работает на строго охраняемом объекте, где запрещены даже телефоны. Итак, он сначала от руки записывал секретную информацию, хранящуюся в правительственных компьютерных сетях. А дальше уже формировал эту информацию в документы. Но позже ему все-таки удалось получить копии секретных документов.

Тейшейра читал лекции о мировых заговорах

И вот здесь начинается самое интересное и опасное. Участник закрытой группы на Discord рассказал, что группа была создана еще в 2020 году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса.

Тогда это была безобидная группа, где участники просто проводили время. Но впоследствии администратор группы OG начал читать участникам лекции о мировых заговорах и секретных правительственных операциях.

Более того, после анализа документов издание The Washington Post пришло к выводу, что к ним мог получить доступ только человек, прошедший многоуровневую проверку в Пентагоне.

Сам OG, то есть Тейшейра, акцентировал внимание участников закрытой группы на сверхсекретных отчетах о местоположении и передвижении высокопоставленных политических лидеров и приводил геополитический анализ событий.

И, к сожалению, но находившиеся в группе подростки действительно считали Тейшейру кем-то необычайным и это пробуждало в нем еще большее желание к тому, что он делал.

Но это еще не всё. Общавшийся с The Washington Post парень показал записи их разговоров с OG и другие видео в группе Discord. На одном из видео якобы тот же Тейшейра стоит на стрельбище с винтовкой в руках.

Далее выкрикивает на камеру серию расистских и антисемитских оскорблений, а затем производит несколько выстрелов в цель. Участники закрытой группы были в восторге от этого. И вот чем дальше, тем больше это становилось похоже на какую-то закрытую секту.

И что еще опаснее в этой истории, как рассказал участник закрытой группы, OG всегда говорил о Соединенных Штатах, особенно о правоохранительных органах и разведывательном сообществе, как о зловещей силе, которая якобы стремится подавить своих граждан и держать их в незнании.

OG заявлял, что правительство скрывает ужасную правду от общественности.

Что Тейшейра говорил о войне России против Украины

Сам OG, то есть Тейшейра, заявлял, что он не сторонник ни Украины, ни России, но комнату в Discord, в которой он публиковал закрытые данные о войне в Украине, он назвал "Медведь против свиньи".

Позже уже друг Тейшейры, который также был присоединен к закрытой группе в Discord, рассказал, что отношение Тейшейры к войне в Украине все же имело определенные нюансы.

"Друг напомнил, что Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале войны в Украине, которую он рассматривал как "удручающую" битву между "двумя странами, которые должны иметь больше общего, чем держать их отдельно".

Распространение секретных документов имело целью "просветить людей, которые, по его мнению, были его друзьями и которым можно доверять", свободными от бушующей снаружи пропаганды, сказал друг. Мужчины и мальчики на сервере согласились никогда не делиться документами за пределами сервера, поскольку они могут нанести ущерб интересам США", – говорится в статье The Washington Post.

Впрочем, как тогда эти документы попали к россиянам, если Тейшейра не хотел их распространять публично? Участник группы, общавшийся с The Washington Post, заявил, что, несмотря на всю строгость и призывы не делиться ни с кем информацией, Тейшейра все же допустил к материалам иностранных граждан, в том числе из России.

Те, кто казался наиболее заинтересованным в секретных материалах, утверждали, что они в основном из постсоветских стран. Уже 28 февраля документы вышли за пределы закрытой группы.

Сам OG резко перестал делиться документами в середине марта. 5 апреля засекреченные документы по оценке войны в Украине были размещены в российских телеграм-каналах. И вот тогда и было подмечено, что значительная часть этих документов просто сфабрикована.