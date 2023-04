Задержанный в США Тейшейра – военнослужащий Национальной гвардии Военно-воздушных сил США штата Массачусетс. Он поступил на службу в сентябре 2019 года.

Тейшейра был IT-специалистом

Военный отвечал за работу коммуникационной сети ВВС США. По словам представителей ВВС, задача специалистов по кибернетическим транспортным системам состоит в том, чтобы обеспечить правильную работу "огромной глобальной сети связи" службы.

Звание военнослужащего 1 класса – это третье воинское звание, получаемое военнослужащим по контракту. Тейшейра получил одну медаль за достижения в военно-воздушных силах, что является стандартной наградой для военнослужащих такого возраста и звания.

Тейшейра был арестован в штате Массачусетс. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что он был арестован в связи с предполагаемым несанкционированным изъятием, хранением и передачей секретной информации по национальной обороне.

Задержанный был лидером группы в онлайн-чате, где публиковали данные

Как пишет The Guardian, Тейшейра был лидером группы в онлайн-чате, где с конца прошлого года по март были впервые загружены сотни фотографий секретных документов.

Онлайн-группа называла себя Thug Shaker Central и состояла из 20 – 30 молодых людей и подростков, объединявших захват оружием, военным снаряжением и видеоиграми. Расистские высказывания являлись общей чертой группы.

По словам несовершеннолетнего члена группы, их лидер "имел негативное представление о правительстве", изображая правительство и особенно правоохранительные органы и спецслужбы как репрессивную силу. Джек Тейшейра говорил о "превышении власти".

Подросток также рассказал, что общался с Тейшейрой за несколько дней до ареста, и отметил, что он "казался очень растерянным и не знающим, что делать".

"Он полностью отдает себе отчет в том, что происходит и какие могут быть последствия. Он просто не уверен, как решить эту ситуацию... Кажется, он очень расстроен этим", – сказал подросток.

В своем последнем сообщении одногруппникам Тейшейра сказал "держаться тихо и удалять любую информацию, которая может относиться к нему", включая любые копии секретных документов.

Тейшейра – религиозный мужчина

"Голос Америки" пишет, что The Washington Post и The New York Times в своих расследованиях указывают на то, что Тейшейра – религиозный мужчина, увлекающийся оружием и спортивными машинами, а также компьютерными играми.

Его товарищи описывают его взгляды как либертарианские и обращают внимание, что тот критиковал правительство США за "злоупотребление властью" и "сокрытие правды".

Генерал в отставке Марк Гертлинг объяснил, что Тейшейра был IT-специалистом, и благодаря этому мог иметь доступ к разного рода информации, в том числе тайной.

Тейшейра был одиночкой: что о нем говорят одноклассники

Одноклассники рассказали, что Тейшейра иногда одевал в школу камуфляж, носил с собой "книгу об оружии размером со словарь" и вел себя так, что это вызывало беспокойство у некоторых учеников, пишет CNN.

"Многие относились к нему настороженно", – говорит Брук Клитеро, которая училась с Тейшейрой в средней и старшей школе.

"Он был скорее одиночкой, а его увлечение войной и оружием многих отталкивало", – сказал Джон Пауэлл, также учившийся с Тейшейрой в средней и старшей школе.

По его словам, он помнит его как приятного и тихого ребенка, которого иногда дразнили и "у него было не так много друзей".

Согласно государственным документам, Тейшейра вырос в пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Он учился в средней школе Дайтон-Рехобот в Массачусетсе, которую окончил в 2020 году.

Пауэлл вспоминает, что Тейшейра иногда носил с собой учебник о военных машинах, танках, самолетах и подлодках – и с ранних лет увлекался всем, что "связано с военными".

Он имел твердое намерение вступить на военную службу, даже будучи ребенком,

– сказал Пауэлл.

Другие ученики, попросившие не называть их имен, сказали, что они почувствовали более угрожающее настроение от Тейшейры, которое, по их воспоминаниям, делало замечания, которые они считали расистскими, или бормотал унизительные слова о людях под нос.

Один ученик вспомнил, что на следующий день после массовой стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году он явился в школу в футболке с изображением винтовки AR-15.

По словам еще одной бывшей одноклассницы, Тейшейра не вел себя так, чтобы "люди чувствовали необходимость сообщить о нем", но заставлял ее нервничать.

Также она сказала, что воспринимала его восхищение военными как форму американского национализма и потому была удивлена обвинениями в его адрес.

"Я не думала, что он способен сделать что-то подобное", – сказала она.