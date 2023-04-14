В четверг, 13 апреля, в США арестовали Джека Тейшейру по подозрению в ливне секретных документов. В то же время в авторитетном американском издании CNN утверждают, что мужчина публиковал "секретные данные" на вебресурсах еще с декабря 2022 года.

Смотрите также Ядовитый чай от Си и кто стоит за утечкой "секретов" США: о чем пишет западная пресса

Все началось давно

Отметим, что Джек был военнослужащим и имел допуск к "засекреченным материалам" уже в 2021 году.

Подозреваемый в утечке разведданных Джек Тейшейра якобы начал публиковать "секретные документы" в интернете примерно в декабре 2022 года. Согласно документу суда, у 21-летнего парня был допуск к "тайным данным" из-за своей роли в сфере информационных технологий в Воздушной национальной гвардии с 2021 года,

– говорится в публикации.

Кроме того, там указано, что у него был конфиденциальный разделенный доступ (SCI) к другим секретным программам США.

Обратите внимание! В CNN со ссылкой на американских чиновников проинформировали, что Тейшейра обнародовал немало секретных бумаг с грифом "совершенно секретно" именно на онлайн-платформе Discord.

Как все разворачивалось