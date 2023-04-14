У четвер, 13 квітня, у США заарештували Джека Тейшейру за підозрою у зливі секретних документів. Водночас в авторитетному американському виданні CNN стверджують, що чоловік публікував "секретні дані" на вебресурсах ще з грудня 2022 року.
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Усе почалось давно
Зауважимо, що Джек був військовослужбовцем та мав допуск до "засекречених матеріалів" уже у 2021 році.
Підозрюваний у витоку розвідданих Джек Тейшейра нібито почав публікувати "секретні документи" в інтернеті приблизно в грудні 2022 року. Згідно з документом суду, 21-річний хлопець мав допуск до "таємних даних" через свою роль у сфері інформаційних технологій у Повітряній національній гвардії з 2021 року,
– йдеться в публікації.
Окрім того, там зазначено, що він мав конфіденційний розділений доступ (SCI) до інших секретних програм США.
Як все розгорталось
- На початку квітня американське видання The New York Times надало розголосу тому, що в інтернеті можна знайти чимало нібито "секретних даних", у яких йдеться, серед іншого, про війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та навіть – в Ізраїлі.
- Згодом Пентагон розпочав розслідування цієї справи. До цього долучався Мін'юст США. Водночас ЗМІ почали повідомляти, що ці "секретні папери" можна знайти на різних ресурсах уже не перший місяць.
- Реакція української сторони не змусила себе довго чекати. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк констатував, що більшість даних, які є в цих матеріалах про ЗСУ та війну – фейкові. Скажімо, у рази меншою там була зазначена кількість втрат окупантів.
- Разом з тим не так давно в інтерв'ю 24 Каналу він наголосив, що ця уся ситуація досить дивна, зокрема, стосовно того, що стосується затримання Джека Тейшейри. Власне, поки зовсім не зрозуміло, звідки в нього могли взятись ці дані.