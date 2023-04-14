У четвер, 13 квітня, у США заарештували Джека Тейшейру за підозрою у зливі секретних документів. Водночас в авторитетному американському виданні CNN стверджують, що чоловік публікував "секретні дані" на вебресурсах ще з грудня 2022 року.

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Усе почалось давно

Зауважимо, що Джек був військовослужбовцем та мав допуск до "засекречених матеріалів" уже у 2021 році.

Підозрюваний у витоку розвідданих Джек Тейшейра нібито почав публікувати "секретні документи" в інтернеті приблизно в грудні 2022 року. Згідно з документом суду, 21-річний хлопець мав допуск до "таємних даних" через свою роль у сфері інформаційних технологій у Повітряній національній гвардії з 2021 року,

– йдеться в публікації.

Окрім того, там зазначено, що він мав конфіденційний розділений доступ (SCI) до інших секретних програм США.

Зверніть увагу! У CNN з посиланням на американських посадовців проінформували, що Тейшейра оприлюднив чимало секретних паперів з грифом "цілком таємно" саме на онлайн-платформі Discord.

Як все розгорталось