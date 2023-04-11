Пока известно, что это точно самая большая утечка информации о войне за более чем год, прошедший с момента полномасштабного вторжения России. В то же время пропагандисты из России уже активно подхватили тезис о некой "успешной операции" своих спецслужб. Но не поймали ли в Кремле на крючок самих себя? 24 Канал традиционно собрал подборку самого интересного со страниц западных медиа.

Интересно Дело об утечке "секретных документов" США запутаннее, чем даже кажется

Кто слив секретные документы США и как это повлияет на Украину

Десятки документов, многие из которых – под грифом "совершенно секретно", рассказывают нам не только об украинской войне, но и о многих других международных делах США. В частности, о событиях на Ближнем Востоке или Южной Корее.

CNN и The New York Times указывают, что Вашингтон шпионил не только за врагами, но и за друзьями. Слитые документы содержат данные о типах тяжелого вооружения Украины, темпах истощения ПВО, уровне защиты критической инфраструктуры и подробности об артиллерии, танках и авиации. Кроме Украины, США якобы шпионили и за Южной Кореей и Израилем. Иерусалим был возмущен отчетом ЦРУ о Моссаде, где говорилось о поощрении антиправительственных протестов.

Обратите внимание! Представители Пентагона анонимно признались американским СМИ, что большинство документов – подлинные. В то же время, по меньшей мере в одном из них есть информация, которая, очевидно, была изменена кем-то. Но учитывая, что речь идет о не менее 100 документах, это кажется относительно мелкой деталью.



В настоящее время активно идет внутреннее следствие по этому делу. Откуда и как произошла утечка и кто за ней стоит, будут расследовать в Пентагоне и Минюсте США.

О скандале и источниках утечек на Западе не писал разве что ленивый. Сейчас версий существует немало, и не все они действительно приближены к реальности.

Впервые о существовании документов сообщила газета The New York Times после того, как 5 апреля ряд российских телеграм-каналов распространил пять фото, касающихся вторжения в Украину, по крайней мере одно из них, как выяснили в Bellingcat, было грубо отредактировано.

Эти документы были датированы началом марта, примерно тогда, когда они были впервые размещены в сети на Discord, платформе обмена сообщениями, популярной среди геймеров.

Однако у Bellingcat есть доказательства того, что некоторые документы, датированные январем, могли быть размещены в сети еще раньше. Bellingcat также пообщалась с тремя членами сообщества Discord, где были размещены изображения, которые утверждают, что за последние месяцы на других серверах Discord было размещено гораздо больше документов.

Интересно, что каналы Discord, на которых были размещены документы, датированные мартом 2023 года, были посвящены компьютерной игре Minecraft и фандому филиппинской ютуб-звезды. Затем они распространились на другие сайты, такие, как имиджборд 4Chan, а затем появились в телеграме, твиттере и крупнейших медиа-изданиях по всему миру.



Содержание изображений, пикселизированное Bellingcat

Важно! Украинские власти сразу поставили под сомнение правдивость документов, а Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, заявил, что за вероятной утечкой стоит Россия. Даже несмотря на то, что представители американских спецслужб, которых цитирует New York Times, похоже, намекают на их подлинность. Подоляк также отметил, что распространение информации об утечке – это попытка России отвлечь внимание от подготовки Украины к наступлению и "посеять сомнения и взаимные подозрения" между Киевом и союзниками.



Пока официально Пентагон не подтверждает подлинность всех снимков, но допускает, что в некоторых случаях там действительно могут быть засекреченные данные. При этом в Минобороны США подчеркнули, что документы по формату действительно похожи на те, которые используют для брифингов руководства.

Ни один из документов не был отсканирован, а скорее сфотографирован. На документах, датируемых началом марта, можно увидеть складки, а на заднем плане документов, датируемых началом марта, видны такие предметы, как коробка от охотничьего прицела и немного клея Gorilla. Это указывает на то, что по крайней мере некоторые из документов были сфотографированы в одном месте.

Фактором, усложняющим расследование, является то, что документы именно распечатаны и сфотографированы, что, по словам чиновников из Пентогона, может значительно усложнить отслеживание происхождения утечки. Об этом пишет Financial Times.



Вид с высоты птичьего полета на здание Пентагона в Вашингтоне / фото Jason Reed JIR/CN

Хотя пока не удалось обнаружить первоисточник этих очевидных утечек, удалось проследить распространение документов на различных интернет-форумах в последние месяцы, прежде чем о них сообщили пророссийские телеграм-каналы, а затем и основные СМИ.

Главный вопрос – кто же мог получить доступ к этим документам? Как оказалось, доступ имеют сотрудники разных отделов Пентагона и даже за его пределами. Поэтому круг тех, кто с ними работает, вряд ли можно назвать узким.

Согласно одному из отчетов, Китай может использовать удары Украины по целям глубоко в России "как возможность представить НАТО агрессором и увеличить помощь России, если сочтет удары достаточно мощными".

Повлияет ли скандал на обмен развединформацией и на возможность американцев собирать информацию о планах России? Возможно. Очевидно, опубликованные фото могут разоблачать методы разведки США, на самом деле глубоко проникшей в российские структуры. . Работа этих людей может находиться под опасностью. США, в частности, удалось узнать оценку российским хакером для ФСБ газовой инфраструктуры Канады, поставку российским минобороны боеприпасов "вагнеровцам" и планы российской разведки организовать антизападную и антиукраинскую кампании в Африке.

. Работа этих людей может находиться под опасностью. США, в частности, удалось узнать оценку российским хакером для ФСБ газовой инфраструктуры Канады, поставку российским минобороны боеприпасов "вагнеровцам" и планы российской разведки организовать антизападную и антиукраинскую кампании в Африке. В то же время после огласки утечки представители Минобороны США запретили распространение какой-либо разведывательной информации, что может свидетельствовать о панике среди военных лидеров По данным CNN, в Европе чиновники по разведке взволнованы, что ограничение доступа союзников к разведданным США может оставить "их в темноте". Многие слитые документы были обозначены как не предназначенные для иностранных союзных правительств, но другие документы союзники могли получить при необходимости.

Повлияет ли эта утечка на военную поддержку Украины со стороны США? В Вашингтоне четко заверили, что нет. Белый дом снова подчеркнул, что поддержка, в том числе военная, будет продолжаться столько, сколько потребуется.

В общем, вопросов до сих пор остается больше ответов. Даже для Пентагона. Там не смогли четко заверить в том, что удалось взять под контроль возможную утечку, и что в скором времени в сети не появится еще больше подобных документов.

В то же время содержание многих из этих документов уже давно было всем известно. Важно еще подчеркнуть, что там действительно нет ничего о направлениях будущего украинского контрнаступления.

Хороший и плохой коп: удалось ли убедить Си Цзиньпина

Первая реакция западных аналитиков и СМИ однозначна: визит Макрона прошел по китайскому сценарию. Си с удовольствием принял предложения расширять связи с Европой на фоне противостояния Китая с США, а сказанное Макроном об Украине и России как будто пропустил мимо ушей. Но, похоже, не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Макрон рассчитывал на то, что Си Цзиньпин "приведет Россию в чувство". Главным приоритетом Макрона было убедить Си не посылать России оружие. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники во французском правительстве. Удалось ли ему хоть немного поколебать мнение китайского дракона?



Макрон надеялся убедить Китай изменить свою позицию по отношению к России, но Си Цзиньпин не отступил от своей поддержки вторжения Москвы в Украину / Ng Han Guan / AP

Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с Си в Пекине. Эту встречу западные СМИ уже окрестили "хороший коп, плохой коп". Более ястребино настроенная фон дер Ляйен приехала сразу после жесткой и критической речи по Китаю, тогда как Макрон во время своего трехдневного визита привез с собой 53 бизнес-лидеров и звезд шоу-биза, стремящихся заключить соглашение.

Однако главным вопросом повестки дня была Украина. Европейские лидеры призвали Си наконец-то совершить долгожданный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнули, что будут непоправимые последствия, если Си вооружит своего "дорогого друга" Владимира Путина.

Французские источники издания утверждают, что для Макрона существует стратегический резон выразить поддержку попыткам Китая выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку уж лучше, чтобы Пекин говорил о мире, чем о том, как вооружить Россию.

Белый дом и многие западные аналитики отвергли "мирный план" Пекина как "фиговый лист", обеспечивающий "дипломатическое прикрытие" российской агрессии.



Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин на чайной церемонии в Гуанчжоу в последний день государственного визита президента Франции в Китай / фото Thibault Camus / AP

Обратите внимание! В противоположность этому, Макрон заявил в Пекине, что предложения Си, хоть и несовершенны, но демонстрируют "желание играть ответственную роль и пытаться построить путь к миру". Он также призвал Си признать ответственность России за развязывание войны.



Подобно своему решению проводить регулярные телефонные разговоры с Путиным после вторжения, Макрон, похоже, делает ставку на то, что убеждение Си с большей вероятностью повлияет на поведение Пекина, чем попытки изоляции.

Мы, европейцы, ошибемся, если позволим России быть единственной европейской страной, разговаривающей с Китаем,

– сказал он. И следует признать, что в этих словах есть логика.

В то же время, появившись вместе с Макроном, Си не изменил ни одной из своих предыдущих позиций по Украине, кроме заявления о готовности выступить с общим с Францией призывом к "международному сообществу сохранять рациональность и спокойствие". Это такой утешительный приз для Европы и Франции.

Макрон, как правило, занимает более умеренную публичную позицию по Китаю в ряде вопросов, чем его коллеги в США и некоторых других западных странах. Отчасти потому, что он не сталкивается с сильным внутриполитическим давлением, которое заставляет его демонстрировать свою жесткость по отношению к Китаю, говорит французский чиновник на условиях анонимности.

Тем не менее, его визит и визит фон дер Ляйен приходится на чувствительный момент в дебатах между лидерами ЕС по отношению к Китаю, который является как основным торговым партнером, так и "системным соперником".

Фон дер Ляйен выразила обеспокоенность в отношении вероятной кражи китайской интеллектуальной собственности, растущего торгового дисбаланса блока с Китаем и чрезмерной зависимости от Китая в отношении определенных товаров. Она также предостерегала от экспорта определенных чувствительных технологий в Китай, что является главным приоритетом для США.

Китайские чиновники и государственные СМИ назвали фон дер Ляйен слишком близкой к Вашингтону, а посол Китая в ЕС после ее выступления заявил, что европейские лидеры должны "увидеть, где есть их интересы, а затем противостоять нежелательному давлению со стороны США".

Возможно, и не удивительно, что Макрон получил гораздо более теплый прием в Пекине, чем фон дер Ляйен, и больше времени наедине с Си.



Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин после встречи с прессой в Большом зале народного собрания в Пекине / фото Ng Han Guan / AP

Дебаты о том, как развивать торговлю между ЕС и Китаем, могут переплетаться с войной в Украине. Ноа Баркин из Немецкого фонда Маршалла считает, что советники Макрона обсуждали возможность предложить Си соглашение, согласно которому "Франция будет сопротивляться давлению США по разъединению с Китаем, если Пекин будет инвестировать дипломатический капитал в достижение мира в Украине".

В то же время, если Китай начнет вооружать Россию, следующая дискуссия в ЕС будет посвящена санкциям против Пекина. Очевидно, что это в планы Си не входит.

У россиян оканчиваются не только танки, но и танковые экипажи. И дальше будет хуже...

Потеряв не менее 2 000 танков со времени полномасштабного вторжения в Украину и пытаясь найти высокотехнологичные компоненты, необходимые для создания новых танков, Россия достает с долгосрочного хранения сотни 60-летних Т-62 и 70-летних Т-55. Танков, устаревших уже десятилетие назад. Об этом пишет военный аналитик Дэвид Акс для Forbes.



Советские танки Т-55 в Польше в 1981 году / фото WIKIMEDIA

41-тонный Т-62 со 115-миллиметровой гладкоствольной пушкой или 40-тонный Т-55 со 100-миллиметровой нарезной пушкой не только легче восстановить для российской промышленности, чем более новые Т-90 или Т-72. В конце концов, Т-62 или Т-55 требуют меньше подшипников и электронных компонентов.

Старым танком тоже легче управлять экипажу. А это уже имеет последствия для учебы.

Экипажи готовятся к ним (Т-55 и Т-62) за более короткий промежуток времени,

– отметил украинский эксперт Александр Коваленко.

Т-55 и Т-62 относятся к поколению советских танков до внедрения автоматической зарядки пушки, сложных систем управления огнем и компоновки экипажа, позволяющих наводчику и командиру независимо искать цели.

Преимуществом является то, что экипаж из четырех человек может быстро научиться управлять старым танком – например, всего за несколько недель тренировок.

Недостатком, конечно, является + то, что экипаж до сих пор ездит на устаревшем танке. Т-55 или Т-62 легче использовать, потому что это старая несовершенная техника, которая может не прослужить долго в бою. И что может привести к тому, что новые танкисты будут гибнуть быстрее.

Однако россияне, похоже, ценят, что старые танки менее требовательны к подготовке. В конце концов многие из 2 000 танков, которые они потеряли в Украине, взорвались вместе с экипажами. Вполне возможно, что тысячи опытных российских танкистов погибли на войне. А заменить их может быть так же тяжело, как заменить их танки.

В то же время есть растущий дефицит хороших танковых экипажей в России, если отслеживать партию из десятка восстановленных Т-72, Т-80 и Т-90, прибывших в моторизованную часть российской армии вблизи Сватова на востоке Украины.

Самое интересное, что в целой части нет экипажей, готовых управлять этими танками,

– отметил Коваленко.

Назначение новых экипажей на старые танки может показаться решением этой проблемы. Но на самом деле это краткосрочная целесообразность, причем самоубийственная.

Можно модернизировать оптику на Т-55 или Т-62, заменив 70-летний прицел наводчика ТШ 2-22 на аналоговый прицел 1ПН96МТ-02, который хоть и не так сложен, как современный цифровой прицел "Сосна-У", но, по крайней мере, новый и надежный. Также можно усилить защиту старого танка, прикрутив на корпус и башню блоки динамической защиты. Но российская промышленность немного может сделать для улучшения основного орудия Т-55 или Т-62. И все это проблематично.

"Самым существенным недостатком Т-62 является его низкая скорострельность", – объясняли в армии США в бюллетене 1979 года.

Если экипаж украинского Т-64, Леопарда-2 или М1 может произвести 10 или даже 12 выстрелов в минуту, то экипаж Т-55 или Т-62 может справиться с тремя или четырьмя выстрелами в минуту.

Причин множество. "Боеприпасы неудобно хранить для быстрой зарядки", – говорится в бюллетене армии США. При определенных условиях оружие должно быть приподнято, прежде чем заряжающий сможет добавить новый снаряд в часть ствола. Для автоматического выброса требуется шесть секунд для завершения цикла.

Хотя у Т-55 и Т-62 есть и другие ограничения – например, медленный механизм наведения башни, вялый темп стрельбы является одним из ограничений, из-за которого многие российские танкисты погибнут в прямых столкновениях с украинцами.

Во время решающего сражения за Чернигов на севере Украины весной 2022 года украинская 1-я танковая бригада спрятала свои Т-64 в лесах вокруг города. Когда мимо проехали российские танки, экипажи Т-64 открыли огонь.

Лучшая подготовка экипажей в сочетании с ближними боями, где их вооружение было конкурентоспособным, а также быстрая автоматическая зарядка Т-64 позволила украинским танковым экипажам нанести значительный ущерб российским подразделениям, которых застали врасплох,

– объясняют аналитики Михаил Забродский, Джек Уотлинг, Александр Данилюк и Ник Рейнольдс в исследовании RUSI.

Поскольку Т-55 и Т-62 заменяют Т-72 в российских формированиях, преимущество украинских танкистов будет только расти. Но сравнение старого российского танка с новым украинским танком действительно не имеет смысла. Кадровый кризис в танковых войсках Кремля является напоминанием о том, что на войне люди имеют большее значение, чем техника. Поспешное прохождение новыми танкистами короткого курса подготовки с целью втиснуть их в старые Т-55 и Т-62 и ускорить передвижение этих танков к линии фронта может создать впечатление о российской силе. Но это не поможет выиграть битву.

Ведь этим экипажам, особенно командирам танков, не хватит опыта.

Важно, чтобы лица, принимающие решения в экипажах и взводах (командиры танков и командиры взводов), имели необходимый опыт, который позволит им реагировать на быстро меняющиеся будущие поля боя.

– отметил Билли Бернсайд в исследовании, проведенном в 1979 году для армии США.

"Решая" проблему нехватки танков путем оснащения экипажей устаревшими танками, россияне могут создать еще больший дефицит танков, получив целый ворох экипажей Т-55 и Т-62 из четырех человек, погибших в односторонних боях с лучше оснащенными и подготовленными украинскими войсками.