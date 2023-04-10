В издании Reuters констатировали, что "секретные бумаги", появившиеся в Интернете, содержат чрезвычайно разную информацию. В частности, о ПВО Украины, ситуации на Ближнем Востоке и даже об израильском разведывательном агентстве Моссад. Собственно, это заставляет Вашингтон тщательно искать источник "утечки". И не стоит категорически возражать, что к этому непричастны граждане США.
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Версий множество: расследование продолжается
В СМИ со ссылкой на собственные источники констатировали, что к "утечке" может быть причастен американец. Это учитывая широту тем, представленных в обнародованных бумагах.
Сейчас внимание сосредоточено на том, что это утечка из США, поскольку многие документы были только в руках США.
– заявил Майкл Малрой, бывший чиновник Пентагона.
Вместе с тем, известно, что расследование находится на начальной стадии. И не стоит также отрицать, что к этому причастны люди, которые могут быть связаны с Кремлем.
В Reuters убеждены, что некоторые данные с этого "слива" были изменены. В частности, очевидно, причастные к "утечке" уменьшили в разы цифры потерь российских военных на войне против Украины.
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Кроме того, некоторые американские чиновники не исключают, что документы могли подделать, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.
Заметим, что в одном из документов, датированном 23 февраля и имеющем гриф "Секретно", подробно описано, как украинские системы противовоздушной обороны С-300 будут неэффективны до 2 мая при нынешнем уровне использования.
Тщательно охраняемая информация может быть очень полезна для российских войск. Украина заявила, что ее президент и чиновники службы безопасности встретились в пятницу, чтобы обсудить способы предотвращения утечки,
– говорится в материале.
В общем, следователи рассматривают четыре или пять теорий происхождения этих "секретных материалов", которые могли подорвать интересы национальной безопасности США.
Реакция Украины: будет ли контрнаступление
- До публикации этих "бумаг" не утихали слухи о возможных контрнаступательных операциях Украины на разных направлениях. Эта "утечка", по мнению многих экспертов, вполне могла поставить под сомнение проведение таких операций сейчас.
- В то же время в Вооруженных Силах, комментируя это событие, отмечали, что мы обязательно вернем все свои законные территории. Однако это вопрос времени.
- Вместе с тем в Офисе Президента информировали, что глава нашего государства собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Среди тем, которые были подняты на заседание, – вопрос предотвращения возможной утечки данных.