У виданні Reuters констатували, що "секретні папери", які з'явилися в Інтернеті, містять надзвичайно різну інформацію. Зокрема, про ППО України, ситуацію на Близькому Сході та навіть про ізраїльське розвідувальне агентство Моссад. Власне, це змушує Вашингтон ретельно шукати джерело "витоку". І не варто категорично заперечувати, що до цього не причетні громадяни США.
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Версій безліч: розслідування триває
У ЗМІ з посиланням на власні джерела констатували, що до "витоку" може бути причетний американець. Це з огляду на широту тем, яка представлена в оприлюднених паперах.
Зараз увага зосереджена на тому, що це витік із США, оскільки багато документів були лише в руках США,
– заявив Майкл Малрой, колишній чиновник Пентагону.
Разом з тим відомо, що розслідування перебуває на початковій стадії. І не варто також заперечувати, що до цього причетні особи, що можуть бути пов'язані з Кремлем.
У Reuters переконані, що деякі дані з цього "зливу" було змінено. Зокрема, очевидно, причетні до "витоку" зменшили у рази цифри щодо втрат російських військових на війні проти України.
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Окрім того, деякі американські посадовці не виключають, що документи могли підробити, щоб ввести слідчих в оману щодо їхнього походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.
Зауважимо, що в одному з документів, який датований 23 лютого та має гриф "Секретно", детально описано, як українські системи протиповітряної оборони С-300 будуть неефективними до 2 травня за нинішнього рівня використання.
Така інформація, що ретельно охороняється, може бути дуже корисною для російських військ. Україна заявила, що її президент і високопосадовці служби безпеки зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити способи запобігання витоку,
– йдеться в матеріалі.
Загалом слідчі розглядають чотири або п'ять теорій походження цих "секретних матеріалів", що могли підірвати інтереси національної безпеки США.
Реакція України: чи буде контрнаступ
- До публікації цих "паперів" не вщухали чутки щодо можливих контрнаступальних операцій України на різних напрямках. Цей "витік", на думку багатьох експертів, цілком міг поставити під сумнів проведення таких операцій зараз.
- Водночас у Збройних Силах, коментуючи цю подію, наголошували, що ми обов'язково повернемо усі свої законні території. Однак це питання часу.
- Разом з тим в Офісі Президента інформували, що глава нашої держави зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Серед тем, які було порушено на засідання, – питання щодо запобігання можливого витоку даних.