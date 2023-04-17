Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, у мережі все більше з’являтимуться різні підроблені документи.

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"Злив" документів має мету

Загородній переконаний, що спочатку це були оригінальні документи, які потрапили в руки Росії. Згодом росіяни використали класичний метод: 70% – правди у документі, 30% – неправди. У такому вигляді вони оприлюднили дані.

Вони хочуть показати насамперед американцям, що США безпосередньо беруть участь у війні. Тобто означає, що країни на межі ядерної війни, чим росіяни завжди лякали. Звичайно, наслідком цього повинно бути негайне припинення постачання зброї для України,

– зазначив він.

Політолог припустив, що надалі можна буде побачити вкиди про все більшу кількість підроблених документів.

"Думаю, історія буде розвиватись. Також буде з’являтися багато різних документів, які хтось буде домальовувати, підробляти. Я вважаю, що перший злив більш-менш правдивий", – зауважив Загородній.

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