Під час судового засідання 21-річний Джек Тейшейра був одягнений у кайдани та тюремну форму. Йому висунули офіційні звинувачення у зв'язку з витоком сотень секретних документів.

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Прокуратура США вимагала утримання підозрюваного під вартою

ФБР заарештовувало Тейшейра 13 квітня у його будинку в штаті Массачусетс. Десятки витоків документів розкрили оцінки США щодо війни в Україні, а також чутливі секрети про американських союзників. Це поставило Вашингтон у незручне становище і порушило нові питання про безпеку секретної інформації.

Військового звинуватили у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації з питань національної оборони, а також у несанкціонованому вилученні та зберіганні секретних документів.

Суддя постановив, що підозрюваний має право на державного захисника – адвоката, найнятого за державний кошт у кримінальному процесі для людей, які не можуть дозволити собі оплату таких послуг. Прокуратура США вимагала утримання Тейшейри під вартою до суду.

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Тейшейра мав допуск до державної таємниці

Розвідувальні матеріали вперше з'явилися в чаті Discord, учасником якого, як стверджується, був Тейшейра. Лише після того, як їх розмістили за межами групи чату, офіційні особи Пентагону дізналися про витік, що спонукало до пошуків винуватця.

Тейшейра працював ІТ-спеціалістом у розвідувальному підрозділі Національної гвардії штату Массачусетс, що базується на авіабазі Національної гвардії Отіс Ейр на заході Кейп-Коду. Варто зауважити, що Національна гвардія – це резервне крило ВПС США. Вони не є штатними військовослужбовцями, але можуть бути розгорнуті в разі потреби.

Згідно з кримінальною справою, поданою до суду Бостона, офіційна посада Тейшейри – стажист з операцій кіберзахисту. Він мав звання військовослужбовця 1-го класу – відносно молодшу посаду. У кримінальній скарзі мовиться, що підозрюваний мав допуск до державної таємниці "цілком таємно", який йому надали у 2021 році.

Прокурори заявили, що для отримання цього допуску Тейшейра повинен був підписати довічну угоду про нерозголошення. Також він повинен був знати, що порушення цієї угоди призведе до кримінального переслідування.

Зверніть увагу! У ГУР МО витік даних пов'язують зі спробою Росії зупинити контрнаступ України, а також посіяти недовіру між партнерами нашої країни. Українська розвідка запевнила, що частина з цих документів – неправдива, а інша частина – з відкритих джерел.