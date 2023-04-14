Ця історія не варта аж такого розголосу, який зараз відбувається в медіа, адже цінність цих документів не така велика. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Подоляк зауважив, що цей молодий хлопець, який не підтримує жодної зі сторін у війні, мав доступ не до секретних, а до свого роду аналітичних матеріалів.

Я достатньо іронічно до цього ставлюся. Цей хлопчик не зрозуміло як має такий доступ. У нас в країні одиниці мають доступ до певних секретних матеріалів, м'яко кажучи,

– додав мовець.

Чому логіка дій дещо дивна

Молодий військовий Тейшейра для того, аби мати своєрідний авторитет у геймерському середовищі, в яке, до речі, часто інтегруються російські спецслужби, оприлюднює подібні документи. Політик зауважив, що логіка цих дій дуже дивна.

Якийсь невідомий військовослужбовець десятого плану має доступ до певної аналітики, яку потім в середовищі серед таких же, як він, пацанів розповсюджує, до яких долучилися російські спецслужби. Це дуже цікава історія, треба це вивчити,

– додав спікер.

А далі Пентагон істерично продовжує сам розкручувати цю тему, мовляв, це важливі документи і незрозуміло як вони могли опинитися у широкому доступі, продовжив Подоляк. Він впевнений, що Пентагону не варто було б так істерично реагувати, тоді меншою здавалася б цінність того, що вони втратили, також їм варто було б переглянути власні протоколи безпеки.

Але найголовніше – аналітики багато, в якій оцінюють сценарій розвитку війни, сценарій розвитку відносин Росії з іншими країнами, як це може повпливати на той чи інший хід подій. В Україні аналітики такого типу є багато і у відкритому доступі, підкреслив Подоляк.

Важливо! Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на нашому ютуб-каналі о 19.00.

На що варто звернути увагу

Радник голови Офісу Президента наголосив на кількох важливих речах щодо цієї теми.

По-перше, немає ніяких фактичних секретів. Оприлюднили не секретні матеріали, які точно спираються на факти.

По-друге, це суб'єктивна аналітика, оцінка розвитку певних подій.

По-третє, дещо дивною була реакція офіційних представників американського естеблішменту, які почали перебільшувати цю тему.

По-четверте, медіа створили з цього факту величезну конструкцію, яку дуже інтенсивно використовують сьогодні російські спецслужби.

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