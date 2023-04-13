Молодий "любитель зброї" нібито поділився особливо "секретними документами" з групою далеких знайомих, які шукали спілкування під час ізоляції через пандемію.

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WP пише, що об'єднана інтересом "до зброї, військового спорядження і Бога" група з приблизно 200 осіб у 2020-му сформувала закритий клуб на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord. В основному вона складалася з чоловіків і хлопчиків.

"Але минулого року вони не звернули особливої уваги, коли людина, яку деякі називають OG, опублікувала повідомлення, наповнене дивними акронімами та жаргоном", — йдеться у статті. За словами одного з учасників чату, слова були незнайомі і мало хто прочитав довгу записку. OG стверджував, що "знає секрети, які уряд приховував від простих людей".

Учасник уважно прочитав повідомлення OG, і ще сотні, які, за його словами, регулярно відправлялись протягом кількох місяців. Він заявив, що це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які OG буцімто отримав на своїй роботі на "військовій базі".