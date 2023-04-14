Інформаційна війна не є чимось новим, тож ця історія не зашкодить відносинам між США та Україною. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

До речі Успіх вкрай потрібен і найближчим часом це всі побачать, – Буданов про контрнаступ ЗСУ

Росія є єдиним бенефіціаром цього,

– наголосив Буданов.

Він додав, що остаточну відповідь отримають лише після завершення розслідування. Україна має зв'язок з відповідними службами в США. З перших годин про це почали розмовляти.

Чи вплине ймовірний "витік" на хід бойових дій

Глава розвідки впевнений, що так званий "витік інформації" не матиме суттєвого впливу на хід бойових дій. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще", – зазначив Буданов.

Він зауважив, що українці у майбутньому контрнаступі досягнуть більших успіхів, ніж припускають американські аналітики.

Що цьому передувало