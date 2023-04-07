ГУР МО сообщило, что количество российских военных, желающих сдаться в плен, значительно возросло. Так они пробуют сохранить себе жизнь.

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Россияне массово сдаются в плен

В разведке сообщили, что ожидание контрнаступления Сил безопасности и обороны Украины "усугубляет эрозию морально-психологического состояния в рядах российских оккупантов".



Спикер программы для сдачи российских военных в плен Виталий Матвиенко сообщил, что в марте 2023 года к украинскому государственному проекту "Хочу жить" поступило более 3 000 заявок. Это вдвое больше предыдущих ежемесячных показателей. К примеру, в октябре и декабре 2022 года в среднем фиксировали 1 400 – 1500 обращений ежемесячно, в январе и феврале количество заявок выросло до 2 500.

Кроме того, военная разведка Украины также сообщила, что оккупанты начали активнее сдаваться в плен непосредственно на поле боя.

Украинская контрнаступательная операция на земле еще не началась, но эффект от нее уже дает результат. Выбор русского солдата во время войны прост: либо смерть, либо плен. Впрочем, ряд внезапных, неожиданных, молниеносных событий способен все изменить,

– сообщили в ГУР МО.

Операции по сдаче в плен проходят каждые 2 дня

В эфире телемарафона представитель государственного проекта "Хочу жить" уточнил, что российские военные сдаются в плен по всей линии фронта. Сейчас всплеск желающих сдаться в плен так велик, что эти операции происходят каждые два дня. оккупанты сдаются как по одному, так и группам.

При этом некоторые из них сдаются в плен вместе с техникой. Некоторую уже используют ВСУ на фронте против российских захватчиков.