Заседание Ставки прошло 21 апреля. Президент Украины рассказал, что на Ставке обсуждали производство ракет и боеприпасов нашими предприятиями.

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Что обсудили на заседании Ставки

Президент Украины рассказал, что на Ставке проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта.

Заслушали Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новым бригадам,

– заявил Владимир Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что на Ставке Главнокомандующего обсуждали вопросы налаживания производства отечественными предприятиями. В частности, говорилось об изготовлении:

ракет;

боеприпасов.

Что известно о предыдущем заседании Ставки

Следует отметить, что буквально 17 апреля также проводились заседания Ставки Главнокомандующего. На встрече слушали об оперативной обстановке на передовой. Тогда украинская разведка также рассказала о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период. На заседании участники:

обсудили вопросы обеспечения наших военных оружием и боеприпасами, сосредоточив внимание на внутреннем производстве;

проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями; потенциал увеличения производства всех видов ракет и боеприпасов;

говорили об укомплектовании и оснащении новых бригад личным составом и техникой.

Обратите внимание! 21 апреля проходит встреча в формате "Рамштайн". Известно, что НАТО уже озвучило общую сумму помощи, предоставленную Украине. Речь идет о 55 миллиардах долларов военной помощи от Альянса. Подробнее об этом – читайте по ссылке.