Заседание Ставки прошло 21 апреля. Президент Украины рассказал, что на Ставке обсуждали производство ракет и боеприпасов нашими предприятиями.
Смотрите также "Великий взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ
Что обсудили на заседании Ставки
Президент Украины рассказал, что на Ставке проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта.
Заслушали Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новым бригадам,
– заявил Владимир Зеленский.
Также украинский лидер добавил, что на Ставке Главнокомандующего обсуждали вопросы налаживания производства отечественными предприятиями. В частности, говорилось об изготовлении:
- ракет;
- боеприпасов.
Что известно о предыдущем заседании Ставки
Следует отметить, что буквально 17 апреля также проводились заседания Ставки Главнокомандующего. На встрече слушали об оперативной обстановке на передовой. Тогда украинская разведка также рассказала о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период. На заседании участники:
- обсудили вопросы обеспечения наших военных оружием и боеприпасами, сосредоточив внимание на внутреннем производстве;
- проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями; потенциал увеличения производства всех видов ракет и боеприпасов;
- говорили об укомплектовании и оснащении новых бригад личным составом и техникой.