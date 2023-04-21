Во время встречи "Рамштайна" будут обсуждены три ключевых вопроса. Это касается ПВО, боеприпасов и средств поддержки. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует 24 Канал.

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Общая сумма помощи Украине

Во время выступления Ллойд Остин заявил, что с начала вторжения НАТО предоставило Украине 55 миллиардов долларов военной помощи. Это в десять раз больше с момента первой встречи.

В начале этой недели США объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов. Мы уже предоставили Украине более 35 миллиардов долларов на безопасность с начала полномасштабного вторжения России. В этот последний пакет мы включили больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также важные средства борьбы с броней,

– рассказал глава Пентагона.

Три главных вопроса "Рамштайна"

По словам Остина, на сегодняшней встрече Контактной группы сосредоточатся на трех ключевых областях: ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Глава Пентагона отметил, что Украина срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от ракетной угрозы России.

"Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", – подчеркнул Остин.

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