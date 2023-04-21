Під час зустрічі "Рамштайну" будуть обговорені три ключові питання. Це стосується ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Про це заявив глава Пентагона Ллойд Остін, інформує 24 Канал.

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Загальна сума допомоги Україні

Під час виступу Ллойд Остін заявив, що з початку вторгнення НАТО надало Україні 55 мільярдів доларів військової допомоги. Це в десять разів більше з моменту першої зустрічі.

На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею,

– розповів глава Пентагону.

Три головні питання "Рамштайну"

За словами Остіна, на сьогоднішній зустрічі Контактної групи зосередяться на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Глава Пентагону зауважив, що Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози Росії.

"Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту", – наголосив Остін.

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