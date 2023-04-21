Зустріч міністрів сталася на авіабазі Рамштайн, що у Німеччині. Остін назвав Резнікова своїм хорошим другом.

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Остін зустрівся з Резніковим

Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно,

– написав Остін.

Міністр оборони України заявив, що сьогодні відзначається річниця "Рамштайну". На порядку денному – аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам ЗСУ.

"Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", – наголосив Резніков.

Зустріч Резнікова і Остіна: дивіться відео

Зверніть увагу! Попередня зустріч відбулася по відеозв'язку 15 березня. Резніков заявляв, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака".

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