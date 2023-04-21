Зустріч міністрів сталася на авіабазі Рамштайн, що у Німеччині. Остін назвав Резнікова своїм хорошим другом.
Важливо Успіхи будуть, завтра побачите – Данілов анонсував результати нового "Рамштайну"
Остін зустрівся з Резніковим
Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно,
– написав Остін.
Міністр оборони України заявив, що сьогодні відзначається річниця "Рамштайну". На порядку денному – аналіз зробленого, стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам ЗСУ.
"Ми відчуваємо підтримку наших партнерів і продовжуємо прагнути до перемоги", – наголосив Резніков.
Зустріч Резнікова і Остіна: дивіться відео
"Рамштайн-11": все, що відомо
- 21 квітня проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 11 зустріч міжнародних партнерів з Україною.
- Президент України Володимир Зеленський очікує, що за підсумками засідання будуть швидкі рішення щодо військової допомоги перед контрнаступом.
- За словами Зеленського, важливо обговорити питання щодо тієї зброї, на яку Україна довго очікує. Йдеться про перемовини "з конкретними партнерами щодо конкретної кількості конкретної далекобійної зброї".
- Військовий експерт Олег Жданов назвав 2 напрямки, які потрібно обговорити на зустрічі.