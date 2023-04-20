Зеленський під час брифінгу зі Столтенбергом у Києві сказав, що 26 квітня відбудеться важливий "Рамштайн" у контексті підготовки України до контрнаступу, пише 24 Канал. Саме в контексті підготовки України до контрнаступу й будуть повідомлення українських представників на "Рамштайні".

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Зеленський очікує зрушень щодо далекобійної зброї

За словами президента, деякі питання потрібно трішки проштовхувати, "щоб зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, аніж заплановано".

Зеленський наголосив, що важливо обговорити ту зброю, на яку Україна вже довго очікує. Як сказав президент, мовиться про перемовини з конкретними партнерами про конкретну кількість конкретної далекобійної зброї, "про яку були домовленості".

Також глава держави підкреслив важливість навчання українських пілотів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що пріоритети нашої держави на зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть незмінними – системи протиповітряної оборони, зокрема винищувачі.

За його словами, другий пріоритет – це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших.

Україна отримає додаткові танки

Зі свого боку Єнс Столтенберг очікує, що на "Рамштайні" члени Альянсу та партнери оголосять про конкретну військову підтримку Україні.

Столтенберг зазначив, що підтримка України правильна з моральної точки зору. На його переконання, Україна повинна мати можливість захищатися.

Крім того, він сказав, що Путін не повинен перемогти, щоб інші автократи не послідували його прикладу.

Генсек анонсував, що члени НАТО Нідерланди та Данія оголосять про передачу Україні 14 додаткових танків Leopard 2, США також оголосили про новий багатомільйонний пакет допомоги, включно зі снарядами та ракетами.