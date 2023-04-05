Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. Проте конкретної дати проведення заходу голова Міноборони не назвав.

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Резніков розповів про наступний "Рамштайн"

Міністр оборони розповів, що у квітні відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Пріоритети нашої держави будуть незмінними – системи протиповітряної оборони, зокрема винищувачі.

Наша делегація не змінює своїх пріоритетів. Залишається пріоритет №1 – це системи протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною протиповітряної оборони. Тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно,

– заявив Резніков.

За його словами, другий пріоритет – це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших.

"Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, в тому числі так звані "дрони-самогубці" або ударні дрони", – зазначив очільник Міноборони.

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Чому союзники затягують з наданням винищувачів F-16

Резніков зазначив, що союзники затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16, адже ці системи складні та потребують обслуговування й великих фінансових витрат.

Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це рішення прагматичне, і партнери рахують гроші. Усі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків,

– пояснив міністр.

За його словами, прийняти рішення дати Україні літаки означає, що всі країни повинні бути готові дати й літаки, і запчастини, й обслуговування. Тоді мовитиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди.

"І тому треба дати належне і подяка нашим партнерам, бо якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні й вони виконують свої обіцянки. Наприклад, три сімки (M777 – 24 Канал), це гармати, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами й так далі", – додав Резніков.

Він підсумував, що це питання прийняття прагматичного рішення, у втілення в життя якого він вірить.

Зверніть увагу! Попередня зустріч відбулася по відеозв'язку 15 березня. Тоді Резніков заявляв, що десятий "Рамштайн" вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака".