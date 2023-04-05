Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Однако конкретной даты проведения мероприятия глава Минобороны не назвал.

Интересно Я лично верю, – Резников спрогнозировал, когда закончится война с Россией

Резников рассказал о следующем "Рамштайне"

Министр обороны рассказал, что в апреле пройдет очередное заседание контактной группы по обороне Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Приоритеты нашего государства будут неизменными – системы противовоздушной обороны, в том числе истребители.

Наша делегация не меняет своих приоритетов. Остается приоритет №1 – системы противовоздушной обороны. А боевой самолет является частью противовоздушной обороны, поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить о том, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно,

– заявил Резников.

По его словам, второй приоритет – это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра и всех остальных.

"Ну и третье, это уже средства радиоэлектронной борьбы, дроны, антидроны, в том числе так называемые "дроны-самоубийцы" или ударные дроны", – отметил глава Минобороны.

Стоит прочесть Резников прокомментировал слова президента Чехии о единственном шансе на контрнаступление

Почему союзники затягивают с предоставлением истребителей F-16

Резников отметил, что союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16, ведь эти системы сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Это самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное, вооружения... Это прагматичное решение и партнеры считают деньги. Все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков, – объяснил министр.

По его словам, принять решение дать Украине самолеты означает, что все страны должны быть готовы предоставить и самолеты, и запчасти, и обслуживание. Тогда будет говориться уже не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах.

"И поэтому надо отдать должное и благодарность нашим партнерам, потому что если они принимают решения, то они очень ответственны и они выполняют свои обещания. Например, три семерки (M777 – 24 Канал), это пушки, которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают снабжать их запчастями и так далее", – добавил Резников.

Он подытожил что это вопрос принятия прагматичного решения, во воплощение в жизнь которого он верит.

Обратите внимание! Предыдущая встреча прошла по видеосвязи 15 марта. Тогда Резников заявлял, что десятый "Рамштайн" внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, тренировка и формирование "бронированного кулака".