Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Владимир Зеленский не будет садиться за стол переговоров с Путиным.
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Оптимистический прогноз Резникова по окончанию войны
Министр отметил, что украинский народ за освобождение наших территорий и победу. Поэтому никто не пойдет на компромиссы.
По словам Резникова, командование готово к переговорам только на условиях Украины. Это касается вывода вражеских войск с последующим согласованием по репарациям и контрибуциям.
Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, предательства не будет,
– подчеркнул он.
Министр отметил, что на сегодняшний день конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов оккупантов". Однако Резников считает, что война не может длиться долго.
"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год, как в год победы", – подчеркнул министр.
Другие прогнозы по окончанию войны
- Недавно советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что следующие 2 – 3 месяца для России будут главными с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить.
- А военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов считает, что война России против Украины близится к переломному моменту. Скоро должно начаться много разных интересных событий на фронте, приближающих победу Украины.
- По словам Самойлова, решающий момент будет в этом году. А весной – летом будет очень много интересных событий.
- Кстати, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что надеется на "мирное время" для своей страны уже в 2023 году.
- Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли война в Украине затянуться до 2024 года.
- А военный эксперт Олег Катков считает, что вопрос того, завершится ли война до конца весны, зависит от количества техники на вооружении ВСУ.