Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Владимир Зеленский не будет садиться за стол переговоров с Путиным.

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Оптимистический прогноз Резникова по окончанию войны

Министр отметил, что украинский народ за освобождение наших территорий и победу. Поэтому никто не пойдет на компромиссы.

По словам Резникова, командование готово к переговорам только на условиях Украины. Это касается вывода вражеских войск с последующим согласованием по репарациям и контрибуциям.

Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, предательства не будет,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что на сегодняшний день конфликт перерос в войну ресурсов "западного мира против ресурсов оккупантов". Однако Резников считает, что война не может длиться долго.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год, как в год победы", – подчеркнул министр.

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