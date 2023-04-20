Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Так він прокоментував інформацію від видання Financial Times, що Україна нібито проситиме союзників на "Рамштайні-11" термінову допомогу з ППО.

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За його словами, потрібно критично ставитися до такої "інсайдерської інформації" від різних видань. Їх вже неодноразово "ловили" на поширенні не завжди точних даних.

Хочу нагадати, що 5 березня 2022 року Financial Times оприлюднило матеріал, що наше керівництво планує відправитися у кращому випадку в Польщу. Я б дуже обережно ставився до таких публікацій. Ми розуміємо, що нам потрібно і як це буде відбуватися,

– сказав Данілов.

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Потрібне і ППО, і літаки

Як наголосив Данілов, Україні безперечно потрібно як засоби протиповітряної оборони, так і західна авіація. До прикладу, без F-16 або аналогічних винищувачів перемогти у війні буде вкрай складно. Тому постачання західних літаків перебуває на порядку денному.

Щодо наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 21 квітня, Данілов впевнений, що будуть успіхи.

Більш ніж впевнений з урахування того, що відбудеться, що успіхи точно будуть. Які саме? Почекаємо – побачимо,

– зауважив Данілов.

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