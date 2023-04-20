Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Так он прокомментировал информацию от издания Financial Times, что Украина будет просить союзников на "Рамштайне-11" срочнуя помощь с ПВО.
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По его словам, нужно критически относиться к такой "инсайдерской информации" от разных изданий. Их уже не раз "ловили" на распространении не всегда точных данных о войне в Украине.
Хочу напомнить, что 5 марта 2022 Financial Times обнародовало материал, что наше руководство планирует отправиться в лучшем случае в Польшу. Я бы очень осторожно относился к таким публикациям. Мы понимаем, что нам нужно и как это будет происходить,
– сказал Данилов.
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Нужно и ПВО, и самолеты
Как отметил Данилов, Украине определенно нужны как средства противовоздушной обороны, так и западная авиация. К примеру, без F-16 или аналогичных истребителей победить в войне будет сложно. Поэтому поставки западных самолетов находятся в повестке дня.
По поводу следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится 21 апреля, Данилов уверен, что будут успехи.
Более чем уверен с учетом того, что произойдет, успехи точно будут. Какие именно? Подождем – увидим,
– заметил Данилов.
Чего ждать от нового Рамштайна
- 21 апреля должно состояться очередное заседание в формате "Рамштайн". Это уже будет 11-ая встреча международных партнеров с Украиной.
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что по итогам будут скорые решения по военной помощи перед контрнаступлением. По его словам, важно обсудить вопрос о том оружии, которое Украина долго ожидает. Речь идет о переговорах "с конкретными партнерами по конкретному количеству конкретного дальнобойного оружия ".
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, чего ожидать от нового "Рамштайна". Он назвал 2 направления, которые следует обсудить на встрече.