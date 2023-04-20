Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Так он прокомментировал информацию от издания Financial Times, что Украина будет просить союзников на "Рамштайне-11" срочнуя помощь с ПВО.

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По его словам, нужно критически относиться к такой "инсайдерской информации" от разных изданий. Их уже не раз "ловили" на распространении не всегда точных данных о войне в Украине.

Хочу напомнить, что 5 марта 2022 Financial Times обнародовало материал, что наше руководство планирует отправиться в лучшем случае в Польшу. Я бы очень осторожно относился к таким публикациям. Мы понимаем, что нам нужно и как это будет происходить,

– сказал Данилов.

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Нужно и ПВО, и самолеты

Как отметил Данилов, Украине определенно нужны как средства противовоздушной обороны, так и западная авиация. К примеру, без F-16 или аналогичных истребителей победить в войне будет сложно. Поэтому поставки западных самолетов находятся в повестке дня.

По поводу следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится 21 апреля, Данилов уверен, что будут успехи.

Более чем уверен с учетом того, что произойдет, успехи точно будут. Какие именно? Подождем – увидим,

– заметил Данилов.

Чего ждать от нового Рамштайна