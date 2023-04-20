Детали разговора в своих социальных сетях сообщил Залужный. В частности, главнокомандующий ВСУ и командующий силами НАТО в ЕС обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, техника и боеприпасы.

Смотрите также Уничтожают врага в любую погоду: Залужный показал мощную работу польских САУ "Краб"

Залужный и Каволи обсудили потребности ВСУ

Залужный отметил, что проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте.

Договорились дальше продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь,

– рассказал Залужный.

Ранее Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром. В ходе переговоров стороны обсудили передачу Украине истребителей F-16.

Кроме того, Залужный подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

Что Украина ожидает от "Рамштайна"