Детали разговора в своих социальных сетях сообщил Залужный. В частности, главнокомандующий ВСУ и командующий силами НАТО в ЕС обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, техника и боеприпасы.
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Залужный и Каволи обсудили потребности ВСУ
Залужный отметил, что проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте.
Договорились дальше продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь,
– рассказал Залужный.
Ранее Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром. В ходе переговоров стороны обсудили передачу Украине истребителей F-16.
Кроме того, Залужный подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.
Что Украина ожидает от "Рамштайна"
- Уже в пятницу, 21 апреля, состоится очередная встреча партнеров Украины в формате "Рамштайн".
- Глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что приоритеты Украины на встрече в формате "Рамштайн" будут неизменными – системы противовоздушной обороны, в том числе истребители.
- По его словам, второй приоритет – это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра и всех остальных.
- Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что будут достигнуты договоренности о передаче дальнобойного оружия. Глава государства заявил, что встреча "Рамштайн" будет проходить в контексте подготовки Украины к контрнаступлению.
- Также Зеленский подчеркнул важность обучения украинских пилотов.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на "Рамштайне" члены Альянса и партнеры объявят о конкретной военной поддержке Украины.
- Кроме того, в Украине надеются, что во время встречи в формате "Рамштайн" обсудят передачу западных истребителей.