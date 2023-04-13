Валерий Залужный сообщил, что начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции впервые посетил Киев. По его словам, визит генерала армии Тьери Бюркара в Киев – это четкий сигнал поддержки Украины.
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Стороны обсудили потребность Украины в боеприпасах
"Был рад впервые приветствовать в Украине начальника Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генерала армии Тьери Бюркара. Это четкий сигнал поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне против агрессора", – написал главнокомандующий ВСУ.
Залужный рассказал, что вместе с генералом Бюркаром провел содержательные переговоры. В частности, стороны обсуждали истребители F-16 для Украины.
Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16,
– говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что стороны договорились продолжать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше.
"Со своей стороны, Вооруженные Силы Украины готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны. Благодарен генералу Бюркару и народу Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", – резюмировал Залужный.
Франция удвоит поставку Украине снарядов
- Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в конце марта сообщил, что его страна удвоит количество снарядов калибра 155 мм, поставляемых в Украину, до 2 тысяч в месяц.
- Кроме того, он отметил, что Франция поставит Украине наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины. Украинские военные используют снаряды калибра 155 мм, в частности во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.
- Также Лекорню информировал, что Париж "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T. Украинские военные уже прошли обучение на нем.
- Французское СМИ Le Figaro 22 марта информировало, что украинские пилоты во Франции более месяца проходят обучение на истребителях Mirage 2000. Но в Воздушных Силах ВСУ опровергли эту информацию.
- Украина стремится получить истребители F-16, которые должны заменить советскую авиацию и стать частью ПВО нашей страны.