Во вторник, 11 апреля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный констатировал, что ровно год назад украинская армия полностью восстановила контроль над государственным кордом в Сумской области. Собственно, тогда нашим защитникам удалось сдержать наступление врага и разбить миф о "2-3 днях".

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Деокупация Сумщины

Заметим, что в сообщении Главнокомандующего, среди прочего, высказана благодарность украинским бойцам, которые не дали врагу захватить Сумщину и оттеснили его из региона.

11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны совсем выбили неприятеля и деоккупировали область. Города и села Сумщины остановили противника по пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике,

– написал Залужный.

Вместе с тем он подчеркнул, что воины ВСУ каждый день работают над тем, чтобы наступила победа. Очевидно, уже ни у кого нет сомнений, что она скоро будет.

Как украинская армия освобождала Сумскую область от врагов: смотрите видео Залужного

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