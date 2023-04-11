Во вторник, 11 апреля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный констатировал, что ровно год назад украинская армия полностью восстановила контроль над государственным кордом в Сумской области. Собственно, тогда нашим защитникам удалось сдержать наступление врага и разбить миф о "2-3 днях".
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Деокупация Сумщины
Заметим, что в сообщении Главнокомандующего, среди прочего, высказана благодарность украинским бойцам, которые не дали врагу захватить Сумщину и оттеснили его из региона.
11 апреля 2022 года полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны совсем выбили неприятеля и деоккупировали область. Города и села Сумщины остановили противника по пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике,
– написал Залужный.
Вместе с тем он подчеркнул, что воины ВСУ каждый день работают над тем, чтобы наступила победа. Очевидно, уже ни у кого нет сомнений, что она скоро будет.
Как украинская армия освобождала Сумскую область от врагов: смотрите видео Залужного
Захватчики не унимаются – ВСУ также
- Следует сказать, что по состоянию на 11 апреля 2023 ситуация на Сумщине и других северных регионах, в частности, Черниговщине и частично Харьковщине – стабильная. Однако время от времени оккупанты обстреливают населенные пункты на этом участке, расположенные неподалеку от границы. Собственно, об этом информировали в Генштабе.
- Кроме того, не так давно были сообщения о том, что противник пытался атаковать Сумскую область беспилотными летательными аппаратами. Однако нашей ПВО, очевидно, удалось сбить врага БпЛА Zala-421-16E2.
- К этой теме в заключение лишь добавим, что в последние недели все больше слухов об очередном контрнаступлении ВСУ. Какой регион следующим будет освобожден от оккупантов, вероятно, станет известно вскоре.
- Собственно, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что командование украинской армии может принять решение об этом в последний момент.