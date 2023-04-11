У вівторок, 11 квітня, Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний констатував, що рівно рік тому українська армія повністю відновила контроль над державним кордом на Сумщині. Власне, тоді нашим захисникам вдалось стримати наступ ворога та вщент розбити міф про "2-3 дні".

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Деокупація Сумщини

Зауважимо, що в повідомленні Головнокомандувача, серед іншого, висловлена подяка українським бійцям, які не дали ворогові захопити Сумщину та відтіснили його з регіону.

11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область. Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці,

– написав Залужний.

Разом з тим він наголосив, що воїни ЗСУ кожного дня працюють над тим, аби настала перемога. Вочевидь, уже ні в кого немає сумнівів, що вона невдовзі буде.

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