Вночі 10 квітня сили ППО Повітряного командування "Схід" вдало відпрацювали в Харківській області. Наші захисники знищили два ворожих БпЛА.

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У Сумській області збили безпілотник "Зала"

За попередньою інформацією, ліквідовано, ймовірно, один "Шахід" та "Гранат-4".

Слід зазначити, що в Генштабі ЗСУ зранку 10 квітня повідомили, що за минулу добу було знищено 6 ворожих безпілотників. Зокрема, 3 БпЛА типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам".

У неділю, 9 квітня, над Сумською областю було збито ворожий БпЛА, ймовірно Zala-421-16E2. Про це інформував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Він зазначив, що політ безпілотника може контролюватися радіо чи відеоканалом на відстані до 50 кілометрів.

Розвідники OSINT розповіли, що безпілотник "Зала" наводить на ціль баражуючі боєприпаси "Ланцет". Повідомляється, що його номер "0725-1" свідчить про те, що це дрон нової серії, тобто, виготовлений нещодавно.

Експерти вказують, що камера дрона гірша, аніж ті, які стояли на попередніх серіях.

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні 2323 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Тільки минулої доби було знищено 11 безпілотників.

На Півдні була загроза БпЛА