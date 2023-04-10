Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців. Однак достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення бойових дій неможливо.

До теми Мінус 14 ворожих БпЛА та 13 артилерійських систем: потужні втрати ворога станом на 9 квітня

Втрати росіян у техніці

танків – 3637 (+1),

бойових броньованих машин – 7028 (+4),

артилерійських систем – 2750 (+10),

РСЗВ – 534 (+1),

засобів ППО – 282 (+0),

літаків – 307 (+0),

гелікоптерів – 292 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5),

спеціальної техніки – 311 (+2).



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

Зверніть увагу! Станом на 10 квітня наша авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам". А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Як ЗСУ потужно нищать окупантів