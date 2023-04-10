В общей сложности с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла 178 820 бойцов. Однако точно подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий невозможно.

К теме Минус 14 вражеских БпЛА и 13 артиллерийских систем: мощные потери врага на 9 апреля

Потери россиян в технике

  • танков – 3637 (+1),
  • боевых бронированных машин – 7028 (+4),
  • артиллерийских систем – 2750 (+10),
  • РСЗО – 534 (+1),
  • средств ПВО – 282 (+0),
  • самолетов – 307 (+0),
  • вертолетов – 292 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2323 (+11),
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5607 (+5),
  • специальной техники – 311 (+2).


Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

Как ВСУ мощно уничтожают оккупантов

  • Накануне Иван Федоров сообщал, что за две недели наши военные уничтожили 15 расположений оккупантов на Запорожье. Из них 7 непосредственно в Мелитополе. Другие расположения были уничтожены в Федоровке, Веселом, вблизи Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.
  • Недавно наши бойцы уничтожили редкую вражескую РЛС "Репешок". Это современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников.
  • А на Юге ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили наблюдательный пост оккупантов на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах. В результате огневых ударов наши воины ликвидировали 12 захватчиков.