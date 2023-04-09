Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили наблюдательный пост окупантов на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах. В результате огневых ударов наши воины ликвидировали 12 захватчиков.

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Враг теряет свои ресурсы

В ОК "Юг" сообщили, что за сутки российская армия потеряла 7 единиц вооружения и техники, среди которых:

2 самоходные артустановки,

2 станции радиоэлектронной борьбы,

беспилотный разведчик "Supercam",

2 автомобиля.

Какая ситуация на Юге

Изменений в состоянии, составе и положении войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не зафиксировали.

Однако следует отметить, что в Черном море корабельная группировка противника состоит из 11 боевых кораблей, а количество ракетоносителей увеличено вдвое. Сейчас 2 подлодки с 8 "Калибрами" готовы к применению.

Вечером 8 апреля 6 истребителей Су-35 атаковали Бериславский район управляемыми авиационными бомбами и противорадиолокационными ракетами Х-31. К счастью, обошлось без жертв.

Однако разрушения получили 5 складских зданий, ленточная галерея для транспортировки зерна на местном элеваторе и несколько домов.

"Общее количество обстрелов в сутки увеличено до 75. Но приоритетными целями оккупантов остаются жилые кварталы, социальные объекты, места скопления гражданского населения. Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, бьют по больницам, учебным заведениям, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям", – говорится в сообщении.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения на "концерт Кобзона" отправили 178 150 окупантов. Только за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 470 бойцов противника.

Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

Впрочем, наши защитники тоже отлично справляются с техникой окупантов. В металлолом уже удалось превратить: