Слитые документы Пентагона свидетельствуют о том, как глубоко Соединенные Штаты проникли в службы безопасности и разведки России. Это подтверждается тем, что Вашингтон, давая оценку мощи военных планов России, предупреждает Украину о запланированных ударах врага.
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Какие потери понесла Россия в Украине
Документы описывают побитую российскую армию, которая борется в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат.
Следовательно, в одном документе сообщается, что россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь. Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат.
Сотрудники американской разведки неоднократно отмечали, что количество потерь России обнародуют с "низкой определенностью". То есть в лучшем случае это приблизительные оценки.
В документе также говорится о низкой оценке доверия российских солдат к командованию. Соединенные Штаты пытаются пересмотреть оценку боевой мощи российской армии и ее способность вести будущие операции.
Напомним, что по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабной войны армия России потеряла уже 178 150 своих воинов. Только за сутки наши воины ликвидировали 470 оккупантов.
Что известно о сливе документов Пентагона
- 7 апреля в социальных сетях появилась новая партия секретных документов. В них подробно описывают секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая. Аналитики считают, что в результате утечки было получено более 100 документов.
- Высокопоставленный чиновник американской разведки назвал утечку "кошмаром для "пяти глаз". Речь идет о Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде – эти страны широко делятся своими разведданными.
- Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов является "значительной брешью в безопасности", которая может помешать украинскому военному планированию.
- Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что обнародованные данные содержат "очень большое количество вымышленной информации". По его словам, это может быть очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ.
- В материале 24 Канала читайте, почему "слитые документы" о контрнаступлении ВСУ – российский фейк.