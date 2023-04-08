Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Соответствующее заявление украинская разведка сделала 8 апреля, пишет 24 канал.

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Что известно о "слитых" данных контрнаступления ВСУ

Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон. Причем часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.

Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать,

– заверил разведчик.

По словам Андрея Юсова, контрнаступление будет. Более того, главные планы враг увидит и почувствует на поле боя.

Наш разведчик также предположил, что Кремль мог подделать документы, чтобы сорвать или замедлить западную помощь Украине.