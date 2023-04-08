Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, даже если у российской разведки действительно были бы данные о контрнаступлении ВСУ, "сливать" их в сеть было странным решением.

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Очередная ИПСО

Утром 7 апреля сетью начали распространяться засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон уже расследует утечку данных. Однако за этим вполне может стоять Россия.

Россияне уже не впервые "вбрасывают" какие-то модели контрнаступления. Почему они делают это мне не совсем понятно. Вероятно, речь идет о влиянии на наших западных партнеров для того, чтобы так или иначе помешать поставкам оружия.

– отметил Тизенгаузен.

Сообщалось, что определенные американские источники опубликовали вроде бы карту контрнаступления. По мнению политтехнолога, это может быть ИПСО, и мы не подозреваем, кто именно и зачем это сделал.

Важно напомнить, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что карта контрнаступления есть, но о ней знает не больше пяти человек. То есть маловероятно, что в это число входят американские политики.

Борис Тизенгаузен о "сливе" засекреченных документов: смотреть видео

Не успех, а провал спецслужб

В издании The New York Times назвали ливень засекреченных данных "наибольшим успехом российской разведки" с начала вторжения российской армии на территорию Украины.

Я здесь совсем не соглашусь с NYT, потому что если это действительно так, то это была бы самая тупая операция российской разведки,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, если гипотетически России все же удалось бы получить эти материалы и карты контрнаступления Украины, и они еще до начала этого наступления их выкладывали в интернет, это очень неразумный поступок. Ведь вместо того, чтобы подготовиться, сделать выводы и действовать неожиданно для Украины, Россия захотела хвастаться, что этот план у нее уже есть.

"Предположим, что это было бы так. Ну как тогда этот план мог бы помочь? С учетом того, что этот материал куда-то "ушел", понятно, что после этого подготовка ВСУ будет другой", – отметил Тизенгаузен.

Добавим, что сразу после этого инцидента Владимир Зеленский созвал Ставку Главнокомандующего, главной темой которой было и предотвращение утечки секретной информации о планах ВСУ.

Утечка данных о контрнаступлении ВСУ: что известно