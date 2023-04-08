Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. В частности, отмечают, что российские лидеры мнений с тревогой отреагировали на утечку секретных военных документов в США о войне в Украине.
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Россиян испугали обнародованные документы
Это свидетельствует о страхе перед перспективой будущих контрнаступлений Украины в российском информационном пространстве. Аналитик Bellingcat Арик Толер отметил, что документы были распространены в интернете еще 4 марта, и остается непонятным, почему эти документы попали в основные западные СМИ более чем за месяц.
В российских телеграмм-каналах дополнительно распространяют сфальсифицированные версии документов, которые занижают заявленные потери России и завышают количество потерь ВСУ.
Независимо от правдивости просочившихся документов, реакция российских блоггеров на статью в New York Times подчеркивает страх украинского контрнаступления, проникшего в российское информационное пространство.
Многие СМИ в России отвергли подлинность документов и сконцентрировались на том, что обнародованные фото являются дезинформацией, предназначенной для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение российское военное командование.
Слив документов о контрнаступлении: главное
- В соцсетях появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что обнародованные данные содержат "очень большое количество вымышленной информации". По его словам, это может быть очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ.
- Кроме того, спикер ГУР Андрей Юсов говорил о том же, комментируя эти новости о возможности получения врагом секретных данных по операциям украинской армии.
- Вместе с тем, пока не очень понятно, действительно ли Россия завладела чем-то секретным, или просто запустила очередную фейковую атаку. Ответить на этот вопрос сможет впоследствии только Пентагон, начавший проводить расследование этого дела.