Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Зокрема, там зазначають, що російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні.

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Росіян налякали оприлюднені документи

Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.

У російських телеграм-каналах додатково поширюють сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.

Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.

Багато ЗМІ у Росії відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і ввести в оману російське військове командування.

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