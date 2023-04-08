Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Зокрема, там зазначають, що російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні.
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Росіян налякали оприлюднені документи
Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.
У російських телеграм-каналах додатково поширюють сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.
Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.
Багато ЗМІ у Росії відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і ввести в оману російське військове командування.
Злив документів про контрнаступ: головне
- У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, у яких детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник Глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що оприлюднені дані містять "дуже велику кількість вигаданої інформації". За його словами, це може бути чергова інформаційно-психологічна операція Росії, аби завадити потенційному контрнаступу ЗСУ.
- Окрім того, речник ГУР Андрій Юсов говорив про те ж, коментуючи ці новини про можливість отримання ворогом секретних даних щодо операцій української армії.
- Разом з тим поки не дуже зрозуміло, чи справді Росія заволоділа чимось секретним, чи просто запустила чергову фейкову атаку. Відповісти на це питання зможе згодом лише Пентагон, який почав проводити розслідування цієї справи.