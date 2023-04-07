У п'ятницю, 7 квітня, у виданні The New York Times повідомили, що в мережі з'явились документи, які свідчать про можливий витік інформації стосовно контрнаступу української армії. Разом з тим у Reuters з посиланням на власні джерела констатували, що за цим стоїть Росія: або особи, дотичні до Кремля, або проросійські елементи.

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Брехливі цифри

Власне, послались у ЗМІ на трьох чиновників США, які, окрім того, переконані, що цифри втрат Росії, які є в цих оприлюднених "секретних паперах", були змінені.

Кремль і посольство Росії у Вашингтоні не відповіли на прохання про коментарі. Пентагон відмовився коментувати автентичність документів, які поширюються на сайтах, включаючи твітер і телеграм, датовані 1 березня та мають грифи "Секретно" і "Цілком таємно",

​– йдеться у матеріалі.

Там також зазначено, що в одному з документів, опублікованому в соціальних мережах, мовиться, що від 16 000 до 17 500 російських окупантів було знищено за понад рік широкомасштабної війни.

Звісно, що ця цифра в рази більша. У Генштабі 7 квітня підкреслили, що станом на цей час ЗСУ відправили до Кобзона понад 177 тисяч загарбників. Разом з тим у США вважають, що приблизно 200 тисяч солдатів вбитими та пораненими втратив Путін.

"Витік" документів стався на тлі припущень про те, які наступальні дії можуть спробувати Київ і Москва на другому році війни. Здавалося, що "витік" документів не містить жодного конкретного розуміння військових планів Києва,

– писали у Reuters.

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