За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, з початку 2023 до кінця березня у Росії зафіксували на понад 250% більше скоєних тяжких злочинів, ніж було у попередній період минулого року. Саме такі дані вписали правоохоронці з боліт у статистику, яку закрили від суспільства.

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Офіційно ж росіянам розповідають, що криміногенна ситуація у них навіть трохи покращилася. Особливо у прикордонних з Україною областях, де у випадку нічної зустрічі з російськими солдатами шанси бути зґвалтованим та пограбованим дорівнюють ефективності статуетки Татарського. Тобто є стовідсотковими. Як насправді Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань – читайте у матеріалі 24 Каналу.

"Ща вагнера подъедут" (с)

Зрозуміло, що нічого дивного у тотальному зростанні злочинності у Росії немає. Участь країни у війні сама по собі робить суспільство більш жорстоким, а тим паче, це стосується тих, хто безпосередньо тримає в руках зброю на передовій. При цьому вкрай важливо зазначити, що, за словами психологів, українську сторону ця глобальна проблема цілком може оминути.

Адже, по-перше , захисники Неньки перебувають на своїй землі та не намагаються знищувати цивільне населення іншої країни.

, захисники Неньки перебувають на своїй землі та не намагаються знищувати цивільне населення іншої країни. По-друге, культурна та соціальна різниці між українцями та росіянами є настільки неспівставними, що навіть намагатися їх описати не має жодного сенсу.

Влада понад 30 років намагалася "одебілювати" росіян, поступово понижаючи середній показник освіти у суспільстві. Крім того, неймовірна бідність, рабська покірність та генетично закладена ненависть до оточення навіть без будь-якої війни робили з мешканців боліт типових Родіонів Раскольнікових.

Якщо помножити всі ці характеристики на тотальну пропаганду, де постійно розповідають про велич російської нації, а також відкрито закликають до вбивств кожного, хто виступатиме проти Москви, то й дивуватися кровожерливому шовінізму населення країни-терористки просто немає чого. Особливо у випадку, коли сама ж влада роздає ось таким особам зброю, та ще й відправляє їх у пекло із завданням вбивати й катувати людей. Зрозуміло, що будь-який росіянин, який хоч раз побував під обстрілами, бачив, як командування розстрілює своїх, та сам вчинив низку воєнних злочинів, миттєво стає зовсім психічно неврівноваженим. Стосується це як найманців із групи "Вагнера" чи будь-якої іншої приватної армії, мобілізованих, а також навіть більш-менш професійних військовослужбовців ЗС Росії.

Як тільки такі персонажі з'являються десь у тилових містах, вони одразу ж заливаються алкоголем та починають без якихось докорів сумління займатися своїми улюбленими справами – пограбуваннями, ґвалтуваннями та вбивствами.

Зрозуміло, що найбільшою є концентрація російських військових у прифронтових зонах на окупованих територіях України, де місцеві мешканці максимально потерпають від нелюдів. Втім, не можна не сказати про те, що Ростовська, Курська, Брянська, Воронезька та Бєлгородська області Росії перетворилися у величезні логістичні хаби з постійною присутністю купи воєнних злочинців. При цьому місцеві правоохоронці на численні правопорушення, які скоюють учасники "спецоперації", закривають очі, бо і бояться, і не хочуть "дискредитовувати армію".

То ж навіть без якихось "випускних" зеків із групи "Вагнера" Росія після 24 лютого 2022 перетворилася на велику територію, де не діють закони, а левова частка людей має зброю та неписаний дозвіл на вбивство.

Але ж існують і ті колишні в'язні, яких Пригожин буцімто випустив на волю через пів року "служби". Сам власник кишенькової армії стверджує, що кількість тих, хто отримав свободу в обмін на участь у бойових діях, перевищує 5 тисяч осіб. Судячи з того, як "вагнерівці" використовували в'язнів, і наскільки жорстко штурмували "гарматним м'ясом" Соледар та Бахмут, вірити у такі цифри складно, адже навряд стільки зеків змогли вижити. Втім, перевірити слова путінського кухаря аж ніяк не можна, але якщо навіть поділити цю кількість на 2 та додати всіх, кому просто вдалося втекти, на виході отримаємо цілком непогану кількість професійних вбивць, злодіїв та розбійників – які зараз роз'їхалися по всій Росії, мають на руках зброю (дезертири одразу з нею тікають, а відпущені в'язні можуть без проблем придбати), та не можуть знайти себе у цьому житті.

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Здогадатись, чим займаються подібні персонажі, зовсім легко. Тож завдяки Путіну росіяни отримали не лише купу злочинців серед військових, які вже почали повноцінно їх тероризувати, але й "вагнерівців". І це лише початок, бо в Україні всіх не утилізують, а чимала частина божевільних "ветеранів" повернеться додому.

Влада не контролює геть нічого

Найбільш цікавим у цій ситуації є той факт, що жодні надії росіян на те, що представники влади зможуть приборкати таких от "героїв війни", ніколи не справдяться. Адже, по-перше, російських еліт ця проблема не стосується. Їх діти мають охорону, а дружини чи доньки не ходять вночі вулицями, де можна зустріти "ветерана" або зека-втікача. По-друге, всі силовики, які буцімто мали б якось боротися із злочинністю, просто не здатні нічого зробити. Це як протистояння російського ППО із китайськими безпілотниками.

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Як показує практика, оті сміливі "пепси", що можуть натовпом забивати до смерті якогось нелегального мігранта, зовсім не горять бажанням зупиняти для перевірки документів потенційно озброєних чоловіків. Ба більше, за всі роки впровадження політики Путіна слідчі та оперативники скотилися до нульового професійного рівня. Вони звикли затримувати випадкових осіб та відправляти їх за ґрати без проведення нормальних розслідувань, тому на розшуки дезертирів, вбивць чи грабіжників у російських поліцейських не вистачає ані мотивації, ані кваліфікації.

Те ж, що вся Росія потерпає від незаконного обігу зброї та нашестя бандформувань, демонструє той факт, що влада вже нічого не контролює. Після початку повномасштабної війни всі намагання бункерного фюрера були націлені на те, аби показати плебсу, що війна нібито ніяк не вплинула на життя країни-бензоколонки. Зрозуміло, що зростання злочинності не має нічого спільного зі "стало лише краще", тому єдине, що залишається Путіну – це намагатися надувати щоки та приховувати реальний стан справ від суспільства. Але ж той факт, що будь-який провулок кожного без виключення російського міста є небезпечним, стає очевидним вже геть усім.

За тиждень – чотири контртерористичні операції

Зрозуміло, що приховувати від місцевих мешканців маніяка, який систематично раз на два тижні ґвалтує жінок у Ростові, російським поліцейським значно важче, ніж замовчувати реально гучні випадки типу розстрілів блокпостів поліції. Тим не менше – лише за останні кілька днів у Росії тричі оголошували режим контртерористичної операції. 27 березня невідомі напали на групу ДПСників в Інгушетії.

Дивіться відео з місця нападу на поліцейських в Інгушетії:

Наступного ж дня невідомі зі зброєю намагалися захопити штурмом відділення поліції у чеченському Гудермесі.

Дивіться відео з місця стрілянини у Чечні:

В обох випадках силовикам доводилося задіювати спецпризначенців та навіть легкоброньовану техніку, а представники влади потім звітували про те, як "всі терористи були ліквідовані".

Однак на цьому низка гучних інцидентів не зупинилися. Вже 3 квітня у Інгушетії щонайменше п'ятеро осіб знову розстріляли поліцейських. При цьому з'ясувалося, що це були ті ж самі особи, які брали участь у перестрілці з силовиками наприкінці березня. Звісно, виникає запитання: а кого ж тоді з боєм ліквідували "героїчні" спецпризначенці? Судячи з усього, просто цивільних, яких потім видали за злочинців-терористів.

Ба більше, у ніч на 6 квітня невідомі знову нанесли удар. Не зважаючи на суттєву численну перевагу та наявність бронетехніки, за кілька годин бою повстанці відправили трьох силовиків-окупантів у пекло, а ще шістьох поранили. Представники влади, як кажуть, ліквідували двох учасників угруповання. Втім, знову ж таки, невідомо, чи це є правдою.

Дивіться відео стрілянини в Інгушетії:

Тобто озброєні бандити "шматують" поліцейських та спокійно від них переховуються, а спецпризначенці під час контртерористичної операції нищать цивільних та видають їх за зловмисників. Абсолютно нормальна ситуація для сучасної Росії. Не варто й взагалі питати, звідки в учасників перестрілок зброя, адже це цілком очевидно.

Втім, так чи інакше, тенденція чотири рази за тиждень оголошувати КТО та безуспішно ганятися за озброєними людьми вимальовує непогане для Росії майбутнє. Яке є невідворотним.

На окупованих територіях все гірше у сотні разів

Зрозуміло, якщо подібна ситуація стається безпосередньо у російських регіонах, то оцінювати масштаб проблеми на окупованих територіях геть страшно. Адже навіть до жителів Криму та Донбасу окупанти ставляться як до українців, яких, на їх думку, треба перевиховувати катуваннями та вбивствами. Мешканців Херсонщини й Запоріжжя загарбники взагалі ненавидять так само, як і, наприклад, львів'ян.

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При цьому всі тимчасово непідконтрольні Києву міста – то суцільна чорна діра у питаннях законності. Навіть на півострові, що росіяни щиро сприймають як свій, будь-хто з окупантів може дозволити собі безнаказано влаштувати стрілянину.

Чого вартує лише достатньо щільний бій, який стався вранці 5 квітня у Новофедорівці. Пояснили цю подію місцеві "посадовці" нібито військовими навчаннями та підготовкою до оборони Криму. Тільки от зазвичай злагодження армійських підрозділів у житловій забудові не проводять. А якщо вже командування окупаційних угруповань настільки несповна розуму, то хоча б місцевих мешканців мали б попередити. Втім, про що тут роздумувати, якщо після цих "навчань" пів дня працювали поліцейські із труповозками.

Дивіться відео перестрілки у Криму:

Для Донецька чи Луганська якісь розбірки зі стріляниною або ж відверте "полювання" на місцевих підприємців й взагалі давно стали нормою, а з початку повномасштабного вторгнення через засилля окупантів, що відчувають вседозволеність, життя цивільних у цих регіонах перетворилося на суцільне пекло.

Про інші області, де, на жаль, панують загарбники, й взагалі нема що казати. Однак наближається момент, коли кількість озброєних угруповань, що діють у Росії, стане просто дуже великою, а вулиці міст країни-бензоколонки забарвл'яться кров'ю. І тоді представники кількох поколінь, яких виховували з усвідомленням того, що вбивати – то норма, почнуть повноцінно "розважатися" у себе вдома.