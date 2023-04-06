Мовиться про 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS з лазерним наведенням, які були включені до нового пакету військової допомоги Україні, про який Пентагон оголосив 4 квітня.
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Скільки одиниць новітньої зброї може отримати Україна
Представник компанії SAIC розповів виданню про плани надіслати в Україну 10 одиниць такої зброї. Вартість кожного такого комплексу не перевищує 30 тисяч доларів, тоді як Україна змушена використовувати для боротьби з безпілотниками ракети вартістю до 500 тисяч доларів кожна.
У січні SAIC провела успішні випробування із застосуванням ракет із лазерним наведенням APKWS від BAE Systems, що показали 100-відсоткову точність влучання. У контрактних документах, наданих армією, зазначено, що метою випробувань було знищення безпілотників третього класу, тобто вага яких перевищує 25 кілограмів.
Система також включає кулеметну установку M240 та систему електронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний дрон, включаючи будь-яку систему DJI, яка не працює з розширеним шифруванням.
Як система показала себе на випробуваннях
За словами представника SAIC, їхня система виявила безпілотник на відстані понад 9,6 кілометра і вразила його на відстані 5,8 км, що набагато більше, ніж потрібно армії на відстані 2 кілометри. Продукція SAIC та Invariant показала найкращі результати під час випробувань.