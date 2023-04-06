Мовиться про 10 мобільних ракетних комплексів c-UAS з лазерним наведенням, які були включені до нового пакету військової допомоги Україні, про який Пентагон оголосив 4 квітня.

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Скільки одиниць новітньої зброї може отримати Україна

Представник компанії SAIC розповів виданню про плани надіслати в Україну 10 одиниць такої зброї. Вартість кожного такого комплексу не перевищує 30 тисяч доларів, тоді як Україна змушена використовувати для боротьби з безпілотниками ракети вартістю до 500 тисяч доларів кожна.

У січні SAIC провела успішні випробування із застосуванням ракет із лазерним наведенням APKWS від BAE Systems, що показали 100-відсоткову точність влучання. У контрактних документах, наданих армією, зазначено, що метою випробувань було знищення безпілотників третього класу, тобто вага яких перевищує 25 кілограмів.

Зверніть увагу! Іранський Shahed-136 важить близько 200 кілограмів.

Система також включає кулеметну установку M240 та систему електронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний дрон, включаючи будь-яку систему DJI, яка не працює з розширеним шифруванням.

Як система показала себе на випробуваннях

За словами представника SAIC, їхня система виявила безпілотник на відстані понад 9,6 кілометра і вразила його на відстані 5,8 км, що набагато більше, ніж потрібно армії на відстані 2 кілометри. Продукція SAIC та Invariant показала найкращі результати під час випробувань.